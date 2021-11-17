Уходящую на пенсию Меркель заподозрили в создании "теневой канцелярии"

Персонал будущего офиса и.о. канцлера Германии расширят с пяти до девяти человек. Финансирование представительства будет производиться за счет налогоплательщиков.

После ухода с должности исполняющей обязанности канцлера Германии Ангела Меркель получит в свое распоряжение офис с девятью сотрудниками, несмотря на требование бюджетного комитета правительства ФРГ о сокращении их количества до пяти. Это вызвало критику со стороны партии "Левые" — политсила заподозрила Меркель в создании "теневой канцелярии". Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на письмо министерства финансов главе немецкого парламента Бербелю Басу.

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Так, немецкие канцлеры и президенты, ушедшие с должности, имеют право на получение собственного офиса в здании Бундестага с персоналом. Согласно письму, по истечении срока Меркель планируется создать для нее офис с девятью сотрудниками, который будет финансироваться за счет налогоплательщиков.

Ожидается, что вскоре Меркель представят руководителя ее офиса, который будет получать на своей должности 10 412 евро в месяц (около 311,5 тыс. грн), а также его заместителя. Помимо этого в представительстве действующей и.о. канцлера будут работать два секретаря, два референта, один офисный работник и два водителя.

В 2019 году бюджетный комитет решил сократить количество сотрудников офиса бывших глав правительств до пяти и ограничить размер их зарплат. Однако план организации работы будущего офиса Меркель выходит за эти рамки.

"Госпожу Меркель всегда изображали как скромного канцлера. Очевидно, этому пришел конец. Роскошная обстановка вашего будущего офиса создает впечатление, что вы хотите открыть теневую канцелярию. Очевидно, нынешний министр финансов (Олаф) Шольц (один из претендентов на пост канцлера после ухода Меркель, — ред.) по уши в долгах перед вами. Другого объяснения этому излишеству нет", — заявила представитель партии "Левые" Гезине Летч.

Недавно СМИ со ссылкой на данные Союза налогоплательщиков ФРГ сообщали, что после ухода с должности Меркель сможет рассчитывать на пенсию в размере около 15 тысяч евро (примерно 450 тысяч грн). Она будет исполнять обязанности главы немецкого правительства до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство по итогам выборов в Бундестаг, на которых победила Социал-демократическая партия Германии.

Ранее Меркель заявляла, что после выхода на пенсию она не намерена заниматься политикой.