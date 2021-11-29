У Росії чоловік із шашкою намагався заїхати до супермаркету на коні (відео)

Тварина не заходила в магазин, злякавшись автоматичних дверей. А силовикам затриманий розповів, що кінь забажав хліба.

У Курській області Росії 43-річний чоловік хотів заїхати верхи на коні в магазин. При цьому він розмахував шашкою, повідомляє видання "МВС Медіа".

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Інцидент стався в мережевому магазині "П'ятірочка" в селищі імені Карла Лібкнехта. Кінь не зміг зайти в магазин, бо злякався автоматичних дверей. Тварина злякалася та повезла господаря, одягненого в козачу форму.

За ними виїхав наряд поліції. Чоловік у цей час зупинився перед входом до супермаркету та розмахував шашкою. Правоохоронці просили наїзника злізти з коня, але він виявив агресію та чинив опір.

Господар коня був п'яний, від огляду він відмовився. Покупця доставили до відділення, щоб встановити особу й обставини події.

Пояснюючи ситуацію, затриманий сказав, що кінь хотів хліба. Тому треба було заїхати на ньому в магазин, щоб він вибрав собі товар.

Підозрюваний перебуває в кімнаті для адміністративно затриманих і чекає на рішення суду. Коня відправили додому, а шашку — на експертизу, щоб встановити, чи це холодна зброя.

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