В России мужчина с шашкой пытался заехать в супермаркет на лошади (видео)

Животное не стало заходить в магазин, испугавшись автоматических дверей. А силовикам задержанный рассказал, что конь захотел хлеба.

В Курской области России 43-летний мужчина хотел заехать верхом на лошади в магазин. При этом он размахивал шашкой, сообщило издание "МВД Медиа".

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Инцидент произошел в сетевом магазине "Пятерочка" в поселке имени Карла Либкнехта. Лошадь не смогла зайти в магазин, потому что испугалась автоматических дверей. Животное испугалось и увезло хозяина, одетого в казачью форму.

За ними выехал наряд полиции. Мужчина в это время остановился перед входом в супермаркет и размахивал шашкой. Правоохранители просили наездника слезть с коня, но он проявил агрессию и сопротивлялся.

Хозяин лошади был пьян, от освидетельствования он отказался. Покупателя доставили в отделение, чтобы установить личность и обстоятельства произошедшего.

Объясняя ситуацию, задержанный сказал, что лошадь хотела хлеба. Поэтому нужно было заехать на ней в магазин, чтобы она выбрала себе товар.

Подозреваемый находится в комнате для административно задержанных и ожидает решения суда. Лошадь отправили домой, а шашку — на экспертизу, чтобы установить, является ли она холодным оружием.

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