Тель-Авів обігнав Париж і став найдорожчим містом світу

Минулого року Тель-Авів в Ізраїлі займав п’яту позицію у рейтингу найдорожчих міст, а цьогоріч вперше посунув міста-лідерів

1 грудня видання Economist Intelligence Unit опублікувало звіт Worldwide Cost of Living 2021, у якому визначений світовий рейтинг 173 міст із найдорожчою вартістю життя.

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Першу сходинку отримало місто Тель-Авів в Ізраїлі, другу розділили Париж та Сінгапур, а третю — Цюрих та Гонконг., що рік тому очолювали показники.

Значний ріст вартості життя у Тель-Авіві спричинений зміцненням національної валюти — шекеля — у порівнянні з доларом США та зростанням цін на транспорт і продукти.

Рейтинг WCOL продовжує бути чутливим до змін, спричинених пандемією Covid-19. Дані опитування були зібрані в період з 16 серпня по 12 вересня 2021 року, коли ціни на товари та послуги продовжували зростати в усьому світі.

"Протягом наступного року ми очікуємо подальшого зростання вартості життя в багатьох містах, оскільки заробітна плата зростає в багатьох секторах. Проте ми також очікуємо, що центральні банки з обережністю підвищать відсоткові ставки, щоб зупинити інфляцію. Тож зростання цін має початися помірно з цьогорічного рівня", — говорить Упасана Датт, керівник відділу світової вартості життя EIU.

Загалом лідирують у рейтингу європейські та розвинені азійські міста, а Північна Америка та Китай залишаються з відносно помірними цінами. Найдешевші міста знаходяться на Близькому Сході, Африці та в бідних частинах Азії.

Нагадаємо, нещодавно Фокус публікував рейтинг найкомфортніших міст України. У трійку війшли Тернопіль, Івано-Франківськ і Хмельницький.