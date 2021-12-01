Тель-Авив обогнал Париж и стал самым дорогим городом мира

В прошлом году Тель-Авив в Израиле занимал пятую позицию в рейтинге самых дорогих городов, а впервые впервые подвинул города-лидеры.

1 декабря издание Economist Intelligence Unit опубликовало отчет Worldwide Cost of Living 2021, в котором определен мировой рейтинг 173 городов с самой дорогой стоимостью жизни.

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Первую строчку получил город Тель-Авив в Израиле, вторую разделили Париж и Сингапур, а третью — Цюрих и Гонконг, год назад возглавлявшие показатели.

Значительный рост стоимости жизни в Тель-Авиве вызван укреплением национальной валюты – шекеля – по сравнению с долларом США и ростом цен на транспорт и продукты.

Рейтинг WCOL продолжает быть чувствительным к изменениям, вызванным пандемией Covid-19. Данные опроса были собраны в период с 16 августа по 12 сентября 2021 г., когда цены на товары и услуги продолжали расти во всем мире.

"В течение следующего года мы ожидаем дальнейшего роста стоимости жизни во многих городах, поскольку заработная плата растет во многих секторах. Однако мы также ожидаем, что центральные банки с осторожностью повысят процентные ставки, чтобы остановить инфляцию. Поэтому рост цен должен начаться умеренно с уровня этого года"., – говорит Упасана Датт, руководитель отдела мировой стоимости жизни EIU.

В целом лидируют в рейтинге европейские и развитые азиатские города, а Северная Америка и Китай остаются с относительно умеренными ценами. Дешевые города находятся на Ближнем Востоке, Африке и в бедных частях Азии.

Напомним, недавно Фокус публиковал рейтинг самых комфортных городов Украины. В тройку вошли Тернополь, Ивано-Франковск и Хмельницкий.