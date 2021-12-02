Лукашенко вважає Путіна рідним братом (відео)

За словами Лукашенка, останнім часом він особливо переконався, що вони з Путіним одними очима дивляться на речі.

В інтерв'ю російській пресі президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про близькі стосунки з президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, президенти двох країн завжди спілкуються один з одним на "ти". Про це повідомляє РІА “Новости”.

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Лукашенко під час інтерв'ю журналісту Дмитру Кисельову назвав Путіна рідним братом, з яким вони однаково дивляться на світ. Лукашенко послався на слова кремлівського прессекретаря Дмитра Пєскова, який в одному з інтерв'ю заявив, що в цьому світі не може бути друзів. У відповідь на це журналісти запитали Лукашенка, і той відповів: "ми більше, ніж друзі, ми — брати".

"Так само і я можу сказати, що Володимир Путін мене вважає більше, ніж другом. Ми — рідні брати", — заявив Лукашенко, додавши, що він з Путіним бачить світ за основними напрямками та проблемами однаково, хоча іноді може робити різні висновки та приймати різні рішення.

За словами Лукашенка, останнім часом він особливо переконався, що вони одними очима дивляться на речі, і що в них дуже добрі стосунки. Олександр Григорович підкреслив, що після минулорічних виборів у Білорусі його російський колега повівся не просто як союзник, а як справжній друг.

Путін пообіцяв Лукашенку, що й надалі надаватиме допомогу братському народу сусідньої країни в умовах постійного тиску та зовнішніх спроб розгойдати ситуацію в республіці.

Нагадаємо, що білоруський лідер вважає, що НАТО збиралося захопити Крим. Він розповів про свою версію кримських подій 2014 року. За твердженнями Лукашенка, під час зустрічі представників українських і російських військових, українці запропонували донести відомості про захоплення Криму, що планується, Путіну: "Питання Криму треба вирішувати".

Раніше Фокус повідомляв, що Лукашенко заявив, що цієї зими заплановано перший етап російсько-білоруських військових навчань поблизу кордону з Україною. Про це, за словами Лукашенка, вже є домовленості з РФ.