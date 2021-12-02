Лукашенко считает Путина родным братом (видео)

По словам Лукашенко, в последнее время он особенно убедился в том, что они с Путиным одними глазами смотрят на вещи.

В интервью российской прессе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о своих близких отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, президенты двух стран всегда общаются друг к другу на "ты". Об этом сообщает РИА Новости.

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Лукашенко во время интервью журналисту Дмитрию Киселеву назвал Путина родным братом, с которым они одинаково смотрят на мир. Лукашенко сослался на слова кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который в одном из интервью заявил, что в этом мире не может быть друзей. В ответ на это журналисты спросили насчет Лукашенко, и пресс-секретарь ответил: "мы больше, чем друзья, мы — братья".

"Точно так же и я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше, чем другом. Мы — родные братья", — заявил Лукашенко, добавив, что он с Путиным видит мир по основным направлениям и проблемам одинаково, хотя иногда может делать разные выводы и принимать разные решения.

По словам Лукашенко, в последнее время он в особенности убедился, что они одними глазами смотрят на вещи, и что у них "очень добрые отношения". Александр Григорьевич подчеркнул, что после прошлогодних выборов в Беларуси его российский коллега повел себя не просто как союзник, но как настоящий друг.

Путин пообещал Лукашенко, что и в дальнейшем будет оказывать помощь братскому народу соседней страны в условиях постоянного давления и внешних попыток раскачать ситуацию в республике.

Напомним, что белорусский лидер, считает, что НАТО собиралось захватить Крым. Он рассказал о своей версии крымских событий 2014 года. По утверждениям Лукашенко, во время встречи представителей украинских и российских военных, украинцы предложили донести сведения о планирующемся захвате Крыма Путину: "Вопрос Крыма надо решать".

Ранее Фокус сообщал, что Лукашенко заявил, что на эту зиму запланирован первый этап российскою-белорусских военных учений вблизи границы с Украиной. Об этом, по словам Лукашенко, уже есть договоренности с РФ.