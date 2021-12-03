Австралію визнали найбільш питущою країною у світі

Рушійна сила цієї тенденції — трансгендерні, небінарні й інтерсексуальні мешканці континенту, які здебільшого напиваються понад 35 разів на рік.

Результати масштабного дослідження показали, що жителі Австралії напиваються вдвічі частіше, ніж у будь-якій іншій країні світу. Здебільшого люди роблять це 14,6 рази на рік, або трохи частіше ніж раз на місяць, а австралійці — двічі на місяць, або 27,7 рази на рік. Про це повідомляється у щорічному дослідженні Global Drug Survey за 2021 рік.

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Під "напитися" автори дослідження мали на увазі стан, коли після вживання спиртного "погіршуються фізичні та розумові здібності, концентрація уваги, мовлення та вміння орієнтуватися у просторі".

Причому рушійною силою цієї тенденції виявилися трансгендерні, небінарні й інтерсексуальні жителі Зеленого континенту, які здебільшого напиваються понад 35 разів на рік. За ними йдуть цисгендерні австралійські чоловіки чоловіки (29,6) і жінки (20,9).

Друге місце після Австралії у списку країн, що найбільш "п'ють", посідають Данія з Фінляндією — їхні жителі здебільшого напиваються 23,8 рази на рік. Також за результатами дослідження з'ясувалося, що мексиканці, новозеландці та румуни напиваються рідше за інших.

Незважаючи на те, що тепер австралійців, можливо, вважатимуть головними п'яницями на планеті, самі ж вони не вважають пристрасть до алкоголю такою вже великою проблемою.

Австралійці не жалкують, що п'ють

Автори дослідження склали список країн, у яких люди жалкують про свою пристрасть до спиртних напоїв, "хотіли б випивати менше чи не пити зовсім". Тут Австралія на дев'ятому рядку. Найбільше про пияцтво жалкують ірландці, поляки та новозеландці, найменше — данці. Загалом у цисгендерних чоловіків менше жалю, ніж в інших.

Половина опитаних пояснюють, що "випили дуже багато і дуже швидко", приблизно 6% респондентів кажуть, що пандемія та інші обставини наганяє на них тривогу, 4% пояснювали, що напиваються тому, що "не пили цілу вічність через карантинні обмеження", а 2% напивались на онлайн-вечірках.

Автори GDS2021, кажуть, вирішили провести дослідження громадської думки наприкінці цього року. Вони "хотіли з'ясувати, як пандемія COVID-19 змінила поведінку людей, котрі вживають наркотики, особливо любителів алкоголю, марихуани та кокаїну".

На прохання одним словом охарактеризувати 2020-й, люди найчастіше відповідали: stressful (напружений, стресовий), shit (лайновий) та fucked ("грьобаний").

Австралії не вперше дістається перше місце у рейтингу Global Drug Survey. Дослідження 2019 року показало, що австралійські пияки найчастіше потребують медичної допомоги, а в 2017-му жителі Австралії виявилися найзапеклішими курцями бонгів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні зростуть у ціні деякі види алкогольних напоїв. Мінекономіки збирається залучити до бюджету додаткові 300 млн грн за рахунок споживачів спиртного й одночасно зменшити кількість пов'язаних із ним смертей.