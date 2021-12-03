Австралию признали самой пьющей страной в мире

Движущая сила этой тенденции — трансгендерные, небинарные и интерсексуальные жители континента, которые в среднем напиваются больше 35 раз за год.

Результаты масштабного исследования показали, что жители Австралии напиваются в два раза чаще, чем в любой другой стране мира. В среднем люди делают это 14,6 раза в год, или чуть чаще, чем раз в месяц, а австралийцы — два раза в месяц, или 27,7 раза в год. Об этом сообщается в ежегодном исследовании Global Drug Survey за 2021 год.

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Под "напиться" авторы исследования имели в виду состояние, когда после употребления спиртного "ухудшаются физические и умственные способности, концентрация внимания, речь и умение ориентироваться в пространстве".

Причем движущей силой этой тенденции оказались трансгендерные, небинарные и интерсексуальные жители Зеленого континента, которые в среднем напиваются больше 35 раз за год. Следом за ними идут цисгендерные австралийские мужчины мужчины (29,6) и женщины (20,9).

Второе место после Австралии в списке самых "пьющих" стран занимают Дания с Финляндией — их жители в среднем напиваются 23,8 раза в год. Также по результатам исследования выяснилось, что мексиканцы, новозеландцы и румыны напиваются реже остальных.

Несмотря на то, что теперь австралийцев, возможно, будут считать главными пьяницами на планете, сами же они не считают пристрастие к алкоголю такой уж большой проблемой.

Австралийцы не сожалеют о том, что пьют

Авторы исследования составили список стран, в которых люди сожалеют о своем пристрастии к спиртным напиткам, "хотели бы выпивать меньше или не пить совсем". Здесь Австралия на девятой строчке. Больше всего о пьянстве сожалеют ирландцы, поляки и новозеландцы, меньше всего — датчане. В целом, у цисгендерных мужчин меньше сожалений, чем у других.

Половина опрошенных объясняют, что "выпили слишком много и слишком быстро", примерно 6% респондентов говорят, что пандемия и прочие обстоятельства нагоняет на них тревогу, 4% объясняли, что напивались потому, что "не пили целую вечность из-за карантинных ограничений", а 2% напивались на онлайн-вечеринках.

Авторы GDS2021, говорят, решили провести исследование общественного мнения в конце необычного года. Они "хотели выяснить, как пандемия COVID-19 изменила поведение людей, употребляющих наркотики, в особенности любителей алкоголя, марихуаны и кокаина".

На просьбу одним словом охарактеризовать 2020-й, люди чаще всего отвечали: stressful (напряженный, стрессовый), shit (дерьмовый) и fucked ("гребаный").

Австралии не впервые достается первое место в рейтинге Global Drug Survey. Исследование 2019 года показало, что австралийские пьяницы чаще других нуждаются в медицинской помощи, а в 2017-м жители Австралии оказались самыми заядлыми курильщиками бонгов.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине вырастут в цене некоторые виды алкогольных напитков. Минэкономики собирается привлечь в бюджет дополнительные 300 млн грн. за счет потребителей спиртного и одновременно уменьшить количество связанных с ним смертей.