Дорогое удовольствие: в Украине подорожают некоторые виды алкогольных напитков

Министерство экономики хочет увеличить бюджет на 300 млн гривен за счет потребителей алкогольных напитков и уменьшить количество смертей из-за злоупотребления алкоголем.

В Украине могут повысить розничные минимальные цены на некоторые виды алкогольных напитков. Соответствующий доработанный проект постановления подготовило Министерство экономики Украины.

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В тексте постановления отмечается, что нынешний размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкоголь был сформирован еще в 2018 году. Однако, на сегодняшний день, с учетом затрат на оплату труда, роста цен на сырье и энергоносители, цены на алкоголь теряют актуальность, а значит их нужно откорректировать.

Согласно проекту постановления, цены на водку и ликеро-водочные изделия вырастут на 6,2%. Следовательно, минимальная цена 0,5 л. водки вырастет с 89,40 до 96,82 грн за бутылку.

Также подорожает и элитный алкоголь: виски, ром и джин — на 5,95%, коньяк и бренди – на 5,5%.

Винодельческая продукция и вермуты подорожают на 8,2 – 34,2%.

Однако, розничные цены на натуральные вина, игристые вина и газированные напитки пока остаются прежними.

Таким образом, увеличивая цены Министерство экономики может обеспечить дополнительное наполнение бюджета за счет потребителей алкогольных напитков, а также уменьшить смертность в стране из-за злоупотребления алкоголем.

"Реализация проекта постановления обеспечит увеличение поступления в государственный и местный бюджеты в размере около 300 млн гривен", — говорится в документе.

Напомним, что с 1 октября в Украине вступили в силу новые правила оформления фискальных чеков продавцами алкоголя. Теперь любой продавец, в том числе кафе и рестораны обязаны указывать в чеке штрих-код марки акцизного налога для алкогольных напитков.

Также в ближайшее время цены на хлеб в Украине могут вырасти на 25%. Глава Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко объяснил подорожание тем, что за последний год цена природного газа выросла в семь раз.