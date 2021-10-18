Дороге задоволення: в Україні подорожчають деякі види алкогольних напоїв

Міністерство економіки хоче збільшити бюджет на 300 млн гривень за рахунок споживачів алкогольних напоїв і зменшити кількість смертей через зловживання алкоголем.

В Україні можуть підвищити роздрібні мінімальні ціни на деякі види алкогольних напоїв. Відповідний доопрацьований проєкт постанови підготувало Міністерство економіки України.

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У тексті постанови зазначається, що нинішній розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкоголь був сформований ще в 2018 році. Однак, на сьогоднішній день, з урахуванням витрат на оплату праці, зростання цін на сировину та енергоносії, ціни на алкоголь втрачають актуальність, а значить їх потрібно відкоригувати.

Згідно з проєктом постанови, ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби виростуть на 6,2%. Отже, мінімальна ціна 0,5 л горілки зросте з 89,40 до 96,82 грн за пляшку.

Також подорожчає і елітний алкоголь: віскі, ром і джин — на 5,95%, коньяк і бренді — на 5,5%.

Виноробна продукція і вермути подорожчають на 8,2 – 34,2%.

Однак, роздрібні ціни на натуральні вина, ігристі вина і газовані напої поки залишаються колишніми.

Так, збільшуючи ціни Міністерство економіки може забезпечити додаткове наповнення бюджету за рахунок споживачів алкогольних напоїв, а також зменшити смертність в країні через зловживання алкоголем.

"Реалізація проєкту постанови забезпечить збільшення надходження до державного та місцевого бюджетів у розмірі майже 300 млн гривень", — йдеться в документі.

Нагадаємо, що з 1 жовтня в Україні набули чинності нові правила оформлення фіскальних чеків продавцями алкоголю. Тепер будь-який продавець, зокрема кафе і ресторани зобов'язані вказувати в чеку штрих-код марки акцизного податку для алкогольних напоїв.

Також найближчим часом ціни на хліб в Україні можуть вирости на 25%. Глава Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко пояснив подорожчання тим, що за останній рік ціна природного газу зросла в сім разів.