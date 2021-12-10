Трагедія на Ніагарському водоспаді: жінка потонула, в'їхавши на машині в річку за 45 метрів від прірви (відео)

Автомобіль потрапив у річку ймовірно через ожеледицю, яка утворилася на дорозі після випадання снігу.

На річці Ніагара жінка загинула після того, як її автомобіль впав у воду та застряг між камінням на вершині водоспаду. За даними поліції, водолаз берегової охорони США витяг жінку з авто, але врятувати її життя не вдалося. Про це повідомляє видання Fox News.

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За словами офіційних осіб, жінці було близько 60 років, вона мешкала в районі Ніагара-Фоллс, штат Нью-Йорк, і померла на місці події. Інцидент стався у популярному туристичному місці, яке відвідують щороку близько 15 млн туристів. Відомо, що це місце приваблює любителів гострих відчуттів та охочих звести рахунки зі своїм життям.

Влада штату повідомляє, що автомобіль опинився за 45 метрів від краю водоспаду і поступово пересувався річкою під дією течії у бік обриву. Щоб визначити, чи перебувають в авто люди, були задіяні дрони та вертоліт шерифа округу Ніагара.

Рятувальники виявили жінку, яка не могла вибратися з автомобіля, і вирішили спуститися вертольотом, незважаючи на сильні пориви вітру, щоб витягнути її. Проте жінка була без ознак життя.

Поки що поліція встановлює причину, як і чому автомобіль опинився в річці, але ймовірно, машина "злетіла" у воду через ожеледицю, яка утворилася на дорозі після незначного випадання снігу.

Раніше повідомлялося, що на Ніагарському водоспаді сталося "крижане цунамі" — незвичайне явище, під час якого великі брили льоду були винесені сильним вітром через підпорну стіну прямо на берег річки і озера Ері.

В Австрії в озері Мондзеє втопився дорогий суперкар Lamborghini Huracan, вартістю близько 300 тис. євро. Авто потонуло на глибині до 5 метрів, і щоби дістати його з води рятувальникам довелося витратити три години.