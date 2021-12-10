Трагедия на Ниагарском водопаде: женщина утонула, въехав на машине в реку в 45 метрах от пропасти (видео)

Автомобиль угодил в реку вероятно из-за гололеда, который образовался на дороге после выпадения снега.

На реке Ниагара женщина погибла после того, как ее автомобиль свалился в воду и застрял между камнями на вершине водопада. По данным полиции, водолаз береговой охраны США вытащил женщину из авто, но спасти ее жизнь не удалось. Об этом сообщает издание Fox News.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам официальных лиц, женщине было около 60 лет, она жила в районе Ниагара-Фоллс, штат Нью-Йорк, и умерла на месте происшествия. Инцидент произошел в популярном туристическом месте, которое посещают ежегодно около 15 млн туристов. Известно, что это место привлекает любителей острых ощущений и желающих свести счеты со своей жизнью.

Власти штата сообщают, что автомобиль оказался в 45 метрах от края водопада и постепенно передвигался по реке под действием течения в сторону обрыва. Чтобы определить находятся ли в авто люди, были задействованы дроны и вертолет шерифа округа Ниагара.

Спасатели обнаружили женщину, которая не могла выбраться из автомобиля, и решили спустилиться на вертолете, несмотря на сильные порывы ветра, чтобы вытащить ее. Однако женщина уже была без признаков жизни.

Пока полиция устанавливают причину, как и почему автомобиль оказался в реке, но вероятно, машина "слетела" в воду из-за гололеда, который образовался на дороге после незначительного выпадения снега.

Ранее сообщалось, что на Ниагарском водопаде произошло "ледяное цунами" — необычное явление, при котором большие глыбы льда были вынесены сильным ветром чepeз пoдпopную cтeну пpямo нa бepeг peки и oзepa Эpи.

В Австрии в озере Мондзее утонул дорогой суперкар Lamborghini Huracan, стоимостью около 300 тыс. евро. Авто утонуло на глубину до 5 метров, и чтобы достать его из воды спасателям пришлось потратить три часа.