Німецькі антивакцинатори планували вбивство прем'єра Саксонії

Група супротивників вакцинації у Дрездені привернула увагу влади після розслідування, опублікованого минулого тижня телекомпанією ZDF.

Німецька поліція розкрила змову групи антивакцинаторів, яка планувала вбивство прем'єр-міністра Саксонії. Поліцейські провели обшуки в учасників змови, повідомляє Reuters.

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План вбивства Міхаеля Кречмера, прем'єр-міністра Саксонії, у якій рівень зараження COVID-19 є одним із найвищих у Німеччині, а рівень вакцинації найнижчий, обговорювався у груповому чаті в Telegram, повідомила поліція.

Група супротивників вакцинації у Дрездені привернула увагу влади після розслідування, опублікованого минулого тижня телекомпанією ZDF. У ньому йшлося про те, що члени групи обговорювали вбивство представників уряду Саксонії.

Правоохоронці обшукали кілька будинків супротивників вакцинації. Наразі йдеться про п'ятьох підозрюваних, яким інкримінують "підготовку до акту насильства, що загрожує державі", пише AP.

Члени групи під назвою "Dresden Offlinevernetzung", або Дрезденська офлайнова мережа, в повідомленнях у Telegram писали, що вони мають вогнепальну зброю та арбалети, повідомила поліція Саксонії у Twitter. Після обшуку на кількох об'єктах у Дрездені поліція заявила, що "первісні підозри підтвердилися".

Рух антивакцинаторів у Німеччині

Протести проти нових обмежень для нещеплених та планів зробити COVID-вакцинацію обов'язковою для деяких груп у Німеччині останнім часом стали більш жорстокими, почастішали напади на лікарів, політиків та журналістів.

З 16 березня вакцинація в Німеччині стане обов'язковою для людей, які працюють у лікарнях, будинках для людей літнього віку та інших медичних закладах.

Німецька телекомпанія ARD повідомила у вівторок, що понад десяток політиків, ЗМІ та державних установ отримали листи з погрозами "кривавого опору" цим заходам та загорнутими шматками м'яса.

Минулого місяця група антивакцинаторів зібралася біля будинку міністра внутрішніх справ Саксонії із запаленими смолоскипами, що було розцінено як приховану загрозу насильства. А у вересні невідомі підпалили центр вакцинації у Саксонії.

Нагадаємо, раніше лідеру українських антивакцинаторів Остапу Стахіву повідомили про підозру у спробі захопити владу. Стахіву інкримінували ст. 109 Кримінального кодексу (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади). Ця стаття передбачає до 10 років ув'язнення. 18 листопада його відправили у СІЗО на 60 діб. 1 грудня Стахів вийшов із СІЗО під заставу мільйон гривень, оскільки його шанувальникам вдалося зібрати ці кошти.