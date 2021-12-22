У Японії через дефіцит картоплі McDonald's зменшив порції картоплі фрі

У країні почалася "картопляна криза", спричинена повінню в порту Ванкувера та обмеженнями через пандемію Соvid-19.

McDonald's Japan заявила, що у зв'язку з порушенням постачання картоплі змушена скоротити асортимент розфасовки картоплі фрі. Щоб уникнути дефіциту, з п'ятниці її продаватимуть лише маленькими порціями, повідомляє видання Bloomberg.

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"Через великомасштабну повінь біля порту Ванкувер і кризу глобального ланцюжка поставок, спричинену пандемією коронавірусу, є затримки з поставками картоплі", — йдеться у заяві компанії.

Щоб якнайбільше клієнтів мали постійний доступ до однієї з найпопулярніших страв, з меню виключили картоплю фрі у порціях великого та середнього розмірів. При цьому обмеження не стосуватимуться хашбраунів (оладків із тертої картоплі). Також клієнти отримають знижку у розмірі 50 ієн ($0,44) на зібрані набори, в яких є картопля-фрі. Обмеження продовжаться з 24 по 30 грудня, доки опрацьовуються альтернативні варіанти постачання картоплі. Для цього компанія організовує додаткові рейси та розширює мережу постачальників та імпортерів.

У набори McDonald's входить порція картоплі фрі середнього розміру, а покупці мають можливість збільшити або зменшити її розмір. За ваги 74 г маленька порція становить приблизно половину порції середнього розміру.

Варто зазначити, що це не перша криза постачання картоплі в Японії, яка викликає дефіцит продукції. Так, у 2017 році картопляні чіпси в країні здорожчали у кілька разів після того, як найбільший виробник Calbee заявив про тимчасове припинення продажів 15 видів продукції. Причиною став неврожай картоплі на острові Хоккайдо, яка забезпечує до 80% японського попиту на картоплю.

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