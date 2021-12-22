В Японии из-за дефицита картофеля McDonald's уменьшил порции картошки фри

В стране начался "картофельный кризис", вызванный наводнением в порту Ванкувера и ограничениями из-за пандемии Сovid-19.

McDonald's Japan заявила, что в связи с нарушением поставок картофеля вынуждена сократить ассортимент расфасовки картофеля фри. Чтобы избежать дефицита, с пятницы он будет продаваться только маленькими порциями, сообщает издание Bloomberg.

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"Из-за крупномасштабного наводнения возле порта Ванкувер и кризиса глобальной цепочки поставок, вызванного пандемией коронавируса, есть задержки с поставками картофеля", — говорится в заявлении компании.

Чтобы как можно больше клиентов имели постоянный доступ к одному из самых популярных блюд, из меню исключили картофель фри в порциях большого и среднего размеров. При этом ограничения не коснутся хашбраунов (оладий из тертого картофеля). Также клиенты получат скидку в размере 50 иен ($0,44) на собранные наборы, в которых присутствует картофель-фри. Ограничения продлятся с 24 по 30 декабря, пока прорабатываются альтернативные варианты поставок картофеля. Для этого компания организовывает дополнительные рейсы и расширяет сеть поставщиков и импортеров.

В наборы McDonald's входит порция картофеля фри среднего размера, а у покупателей есть возможность увеличить или уменьшить ее размер. При весе 74 г маленькая порция составляет примерно половину порции среднего размера.

Стоит отметить, что это не первый кризис поставок картофеля в Японии, который вызывает дефицит продукции. Так, в 2017 году картофельные чипсы в стране взлетели в цене в несколько раз после того, как крупнейший производитель Calbee заявил о временном прекращении продаж 15 видов продукции. Причиной стал неурожай картофеля на острове Хоккайдо, который обеспечивает до 80% японского спроса на картофель.

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