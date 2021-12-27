Відправила 47 тисяч СМС: у США дівчина довела свого хлопця до самогубства (фото)

Спочатку 23-річна Інен Ю заперечувала звинувачення, але пізніше пішла на угоду зі слідством. Суд засудив дівчину до 10 років випробувального терміну.

23-річна Інен Ю, колишня студентка Бостонського коледжу, яка, за твердженнями прокуратури, змусила свого хлопця накласти на себе руки за допомогою десятків тисяч текстових повідомлень, визнала себе винною в ненавмисному вбивстві, повідомляє USA Today.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Розслідуючи інцидент, правоохоронці дійшли висновку, що 18-місячні відносини Олександра Уртули з Сідар-Гроув, штат Нью-Джерсі, який навчався в цьому ж коледжі, і старшою за нього на рік Інен були "бурхливі, дисфункціональні та нездорові". Останні два місяці дівчина буквально закидала хлопця повідомленнями, яких було десятки тисяч, і багато хто з них мали заклик "піти і вбити себе". Врешті-решт Уртула не витримав і в день закінчення Бостонського коледжу наклав на себе руки. Це сталося у травні 2019 року.

Окружний прокурор Саффолка Рейчел Роллінз заявила, що Ю "глибоко тривожно і часом безжально словесно, фізично та психологічно ображала Уртулу". В офісі прокурора наголосили, що ці дії активізувалися за кілька днів та годин до смерті Олександра.

[ + – ] Олександр та Інен

"Ю, яка народилася в Південній Кореї і є громадянинкою США, відправила Уртулі понад 47 000 текстових повідомлень з кінця березня 2019 року до його смерті, в яких неодноразово говорила жертві, що він має вбити себе або померти, і розв'язала кампанію жорстокого поводження. Це позбавило жертву свободи волі. Слова мають значення. Принизливі висловлювання, глузування та словесні образи можуть глибоко вплинути на людей", – йдеться у заяві Роллінз.

Зрештою, дівчина пішла на угоду зі слідством і визнала провину. Її засудили до 2,5 років тюремного ув'язнення умовно та 10 років випробувального терміну, а суддя Верховного суду Саффолка заборонив їй будь-яким чином наживатися на своїй справі. Вирок означає, що вона може уникнути ув'язнення, якщо дотримуватиметься всіх умов випробувального терміну, включаючи продовження лікування психічних захворювань та громадські роботи.

Цей випадок уже порівняли зі справою Мішель Картер, яка потрапила до всіх ЗМІ і навіть знялася у фільмі HBO. Молода жінка з Массачусетса була засуджена до 15 місяців ув'язнення після того, як у 2017 році її засудили за ненавмисне вбивство за використання текстових повідомлень та телефонних дзвінків, щоб спонукати свого хлопця, Конрада Роя, накласти на себе руки у 2014 році.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо зіграє священика Джима Джонса, який у 1970-х роках минулого століття очолював "Храм народів" і стояв за наймасовішим самогубством послідовників свого культу у місті Джонстаун у Гайані. Тоді на себе наклали руки 909 людей, а також був убитий американський сенатор Лео Райан.