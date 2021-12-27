Отправила 47 тысяч СМС: в США девушка довела своего парня до самоубийства (фото)

Сперва 23-летняя Инен Ю отрицала обвинения, но позже пошла на сделку со следствием. Суд приговорил девушку к 10 годам испытательного срока.

23-летняя Инен Ю, бывшая студентка Бостонского колледжа, которая, по утверждениям прокуратуры, заставила своего парня покончить с собой с помощью десятков тысяч текстовых сообщений, признала себя виновной в непредумышленном убийстве, сообщает USA Today.

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Расследуя инцидент, правоохранители пришли к выводу, что 18-месячные отношения Александра Уртулы из Сидар-Гроув, штат Нью-Джерси, который учился в этом же колледже, и старшей за него на год Инен были "бурные, дисфункциональные и нездоровые". Последние два месяца девушка буквально забрасывала парня сообщениями, которых было десятки тысяч, и многие из них содержали призыв "пойти и убить себя". В конце концов Уртула не выдержал и в день окончания Бостонского колледжа свел счеты с жизньюм. Это произошло в мае 2019 года.

Окружной прокурор Саффолка Рэйчел Роллинз заявила, что Ю "глубоко тревожно и временами безжалостно словесно, физически и психологически оскорбляла Уртулу". В офисе прокурора подчеркнули, что эти действия активизировались за несколько дней и часов до смерти Александра.

[ + – ] Александр и Инен

"Ю, которая родилась в Южной Корее и является гражданином США, отправила Уртуле более 47 000 текстовых сообщений с конца марта 2019 года до его смерти, в которых неоднократно говорила жертве, что он должен убить себя или умереть, и развязала кампанию жестокого обращения. Это лишило жертву свободы воли. Слова имеют значение. Унизительные выражения, насмешки и словесные оскорбления могут глубоко повлиять на людей", – говорится в заявлении Роллинз.

В конце концов девушка пошла на сделку со следствием и признала вину. Ее приговорили к 2,5 годам тюремного заключения условно и 10 годам испытательного срока, а судья Верховного суда Саффолка запретил ей каким-либо образом извлекать выгоду из своего дела. Приговор означает, что она может избежать заключения, если будет соблюдать все условия испытательного срока, включая продолжение лечения психических заболеваний и общественные работы.

Этот случай уже сравнили с делом Мишель Картер, которая попала во все СМИ и даже снялась в фильме HBO. Молодая женщина из Массачусетса была приговорена к 15 месяцам тюремного заключения после того, как в 2017 году ее осудили за непредумышленное убийство за использование текстовых сообщений и телефонных звонков, чтобы побудить своего парня, Конрада Роя, покончить с собой в 2014 году.

Напомним, Леонардо Ди Каприо сыграет священника Джима Джонса, который в 1970-х годах прошлого века возглавлял "Храм народов" и стоял за самым массовым самоубийством последователей своего культа в городе Джонстаун в Гайане. Тогда с собой покончили 909 человек, а также был убит американский сенатор Лео Райан.