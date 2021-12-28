400 Санта-Клаусів каталися на хвилях пляжу Флориди в межах благодійної акції (відео)

На фестиваль серферів, що відкрився стрибком Санти з вертольота в океан, приїхало понад 10 тисяч учасників

У США на пляжі Какао-Біч штату Флорида відбувся щорічний фестиваль серфінгістів Surfing Santas. Це вже 12-й івент, який проводять серфінгісти напередодні нового року, жертвуючи отриманий прибуток на благодійність. Подивитися, як 400 Санта-Клаусів на дошках розсікатимуть хвилі, приїхало понад 10 тисяч глядачів, повідомляє агентство Fox News.

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[ + – ] На 12-й фестиваль Surfing Santas приїхали тисячі учасників

Минулого року організатори не змогли провести свято через пандемію коронавірусу, але цього року їм дозволили відкрити фестиваль.

[ + – ] Фестиваль відкрився стрибком Санти в океан

Почав івент колишній захисник команди з американського футболу New England Patriots Дуг Флуті. Одягнувши костюм Санти, він облетів узбережжя пляжу на гелікоптері, а потім вистрибнув з нього прямо у хвилі океану. Після цього учасники фестивалю каталися на серфі, брали участь у конкурсі костюмів та святковому розпродажі.

[ + – ] Surfing Santas event 2021

Представник Surfing Santas повідомив, що організація зібрала 62 тисячі доларів від продажу футболок на фестивалі. Усі кошти будуть передані благодійним організаціям у Флориді. Під час попередніх свят організаторам вдалося зібрати понад 200 тисяч доларів, які також були передані двом місцевим некомерційним організаціям — Grind for Life, яка надає фінансову допомогу хворим на рак, та Florida Surf Museum, товариства збереження серфінгу.

[ + – ] Surfing Santas event 2021

Варто зазначити, що учасників фестивалю не налякала трагедія, що сталася напередодні в Каліфорнії — штаті, також традиційно популярному серед серферів. Там напередодні Різдва, на святвечір, внаслідок нападу великої білої акули загинув серфінгіст. Тіло чоловіка побачила інша спортсменка та витягла чоловіка на берег, але він був уже мертвий. Пляжі в районі нападу залишилися відкритими, але влада наказала людям не заходити у воду протягом наступних 24 годин.

Минулого року в США сталося 33 напади акул на людей, троє з яких були смертельними. Майже половина всіх нападів сталася у Флориді. Смертельні випадки зафіксовані в Каліфорнії, Гаваях та у штаті Мен.

Австралійські вчені дійшли висновку, що для акули плавець і серфінгіст на дошці — усе одно, що тюлень, тому молоді білі акули найчастіше нападають на людей.

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