На eBay за $850 тисяч продають чипс, схожий на Лохнесське чудовисько (фото)

Продавець попереджає, що повернення не буде і закликав учасників торгів "купувати з упевненістю".

Сирний чипс Cheetos у формі Лохнесського чудовиська надійшов у продаж на eBay за приголомшливу суму у 850 000 доларів, пише The Mirror.

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Продавцем є американець із ніком pinkymonroe2012. Власник чипса у вигляді монстра не рекомендує його їсти, адже це колекційний предмет. Також він попереджає, що повернення не буде і закликав учасників торгів "купувати з упевненістю".

Як повідомляє видання, у продажу є два чипси у формі Лохнесського чудовиська, але другий за розумнішою ціною — 210 фунтів стерлінгів.

Обидва продаються в США, і продавець дорожчого чипса заявив, що він може стати одним із найдорожчих чипсів, які колись були продані.

[ + – ] Чипс у формі Лохнесського монстра Фото: ebay.com

"Цей Cheeto нагадує мені Лохнесське чудовисько Нессі. Я б не рекомендував їсти цей предмет… Він буде упакований і відправлений з обережністю. Будь ласка, не соромтеся писати мені, але тільки серйозні питання. Щоб стати власником одного з найдорожчих Cheetos у світі, необхідно зробити покупку на суму від 100 000 доларів США, можливо, вам вдасться встановити світовий рекорд!

"Остаточний продаж, жодних повернень, будь ласка, купуйте з упевненістю", — пише в рекламі на eBay продавець.

Дивні речі, продані на eBay

Це не вперше на eBay продають чипси Cheetos незвичайної форми. Раніше користувач eBay з Невади виставив на аукціон снек у формі актора Арнольда Шварценеггера.

[ + – ] Чипс Арні Фото: medialeaks.ru

Також на eBay одного разу з'явилася вода, недопита Елвісом Преслі, яку в 1977 році він нібито залишив після концерту в Північній Кароліні в пластиковому стаканчику. Кілька крапель води було продано за 455 доларів.

[ + – ] Вода Елвіса Преслі

Житель Австралії спробував продати на майданчику цілу Нову Зеландію. Ціна стартувала з 0,01 австралійського долара та дійшла до трьох тисяч, перш ніж незаконний аукціон закрили.

[ + – ] Нова Зеландія

А ось у 2010 році Майкл Фосетт хотів продати привида, але через шість днів eBay прибрав оголошення хитруна.

Мешканка Юти продала власне чоло для розміщення на ньому реклами. Тепер адреса сайту GoldenPalace.com назавжди витатуйована на обличчі бідолахи Карі Сміт.

[ + – ] Реклама на лобі

Раніше Фокус писав, що перший у світі iPhone з USB-C продано на аукціоні eBay за $86 тис.