На eBay за $850 тысяч продают чипс, похожий на Лох-несское чудовище (фото)

Продавец предупреждает, что возврата не будет, и призвал участников торгов "покупать с уверенностью".

Сырный чипс Cheetos в форме Лох-несского чудовища поступил в продажу на eBay за ошеломляющую сумму в 850 000 долларов, пишет The Mirror.

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Продавцом является американец из ником pinkymonroe2012. Владелец чипса в виде монстра не рекомендует его есть, ведь это коллекционный предмет. Также он предупреждает, что возврата не будет и призвал участников торгов "покупать с уверенностью".

Как сообщает издание, в продаже есть два чипса в форме Лох-Несского чудовища, но второй по более разумной цене — 210 фунтов стерлингов.

Оба продаются в США, и продавец более дорогого чипса заявил, что он может стать одним из самых дорогих чипсов, когда-либо проданных.

[ + – ] Чипс в форме Лох-несского монстра Фото: ebay.com

"Этот Cheeto напоминает мне Лох-несское чудовище Несси. Я бы не рекомендовал есть этот предмет… Он будет упакован и отправлен с осторожностью. Пожалуйста, не стесняйтесь писать мне, но только серьезные вопросы. Чтобы стать владельцем одного из самых дорогих Cheetos в мире, необходимо совершить покупку на сумму от 100 000 долларов США. Может быть, вам удастся установить мировой рекорд!

"Окончательная продажа, никаких возвратов, пожалуйста, покупайте с уверенностью", — пишет в рекламе на eBay продавец.

Странные вещи, проданные на eBay

Это не впервые на eBay продают чипсы Cheetos необыкновенной формы. Ранее пользователь eBay из Невады выставил на аукцион снэк в форме актера Арнольда Шварценеггера.

[ + – ] Чипс Арни Фото: medialeaks.ru

Также на eBay однажды появилась вода, недопитая Элвисом Пресли, которую в 1977 году он якобы оставил после концерта в Северной Каролине в пластиковом стаканчике. Несколько капель воды были проданы за 455 долларов.

[ + – ] Вода Элвиса Пресли

Житель Австралии попытался продать на площадке целую Новую Зеландию. Цена стартовала с 0,01 австралийского доллара и дошла до трех тысяч, прежде чем незаконный аукцион закрыли.

[ + – ] Новая Зеландия

А вот в 2010 году Майкл Фосетт хотел продать привидение, но спустя шесть дней eBay убрал объявление хитреца.

Жительница Юты продала собственный лоб для размещения на нем рекламы. Теперь адрес сайта GoldenPalace.com навсегда вытатуирован на лице бедняжки Кари Смит.

[ + – ] Реклама на лбу

Ранее Фокус писал, что первый в мире iPhone с USB-C продан на аукционе eBay за $86 тыс.