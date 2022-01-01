Майже +25 напередодні Нового року: в Іспанії зафіксували кілька температурних рекордів

Подібні високі температури, як зазначають фахівці, зазвичай спостерігаються у квітні. Через аномальну погоду рятувальники попередили про загрозу сходження лавин.

Напередодні Нового року Іспанія встановила кілька зимових температурних рекордів, а в деяких районах температура повітря досягала майже 25 градусів тепла. Про це пише видання Guardian.

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Головним рекордсменом стало місто Більбао — вдень температура повітря досягла позначки +24,7 градусів. Таких показників у регіоні не фіксували з 1947 року.

У населеному пункті Сеговія, що розташований біля Мадрида, кліматологи зафіксували 22,7 градуси тепла — такої температури не спостерігали з 1920 року. Ще один рекорд належить місту Авіль — уперше з 1983 року у провінції стовпчики термометра у грудні піднялися до +20,2 градусів.

"Такі високі температури не є нормальними. Це температури, які зазвичай спостерігаються у квітні", — повідомив представник метеорологічного агентства AEMET Рубен Дель Кампо.

За його словами, подібну аномалію можна пояснити тим, що над територією Іспанії накопичилася маса гарячого повітря у поєднанні з високим тиском, проте дивно, що температурні рекорди встановлюються саме у зимовий період.

"Це був рік екстремальних ситуацій. Через снігову бурю в деяких муніципалітетах температура досягала -25 градусів, а через кілька днів у прибережному місті Аліканте було +30. Ми ніколи не бачили -25 і майже +30 градусів в одному місяці", — додав метеоролог Рубен Дель Кампо.

Європейські метеорологи також очікують на рекордні температури в районах італійських Альп, де стовпчики термометрів мають піднятися до +15 градусів. Напередодні у гірських районах не було морозу, а температура не опускалася нижче за 10 градусів тепла.

Через дії антициклону у частині Франції та Італії рятувальники попередили про загрозу сходження лавин. В інших італійських регіонах також спостерігається аномально тепла погода: 1 січня у Римі очікується до +18 градусів, а на Сицилії – до +22.

Раніше вчені повідомляли, що на Землі вперше за 24 000 років відбувається глобальне потепління такого масштабу.

У вересні 2021 року фахівці при ООН опублікували доповідь, в якій припустили, що Земля до 2500 може змінитися до невпізнанності. За прогнозами експертів, якщо на планеті не зупинити глобальне потепління, після 2100 року частина Землі стане непридатною для життя.