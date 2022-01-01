Почти +25 перед Новым годом: в Испании зафиксировали несколько температурных рекордов

Похожие высокие температуры, как отмечают специалисты, обычно наблюдаются в апреле. Из-за аномальной погоды спасатели предупредили об угрозе схождения лавин.

Накануне Нового года Испания установила несколько зимних температурных рекордов, и в некоторых районах температура воздуха достигала почти 25 градусов тепла. Об этом пишет издание Guardian.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Главным рекордсменом стал город Бильбао — днем температура воздуха достигла отметки в +24,7 градусов. Таких показателей в регионе не фиксировали с 1947 года.

В населенном пункте Сеговия, который расположен возле Мадрида, климатологи зафиксировали 22,7 градусов тепла — такую температуру не наблюдали с 1920 года. Еще один рекорд принадлежит городу Авиль — впервые с 1983 года в провинции столбики термометра в декабре поднялись до +20,2 градусов.

"Такие высокие температуры не являются нормальными. Это температуры, которые обычно наблюдаются в апреле", — сообщил представитель метеорологического агентства AEMET Рубен Дель Кампо.

По его словам, подобную аномалию можно объяснить тем, что над территорией Испании скопилась масса горячего воздуха в сочетании с высоким давлением, однако странно, что температурные рекорды устанавливаются именно в зимний период.

"Это был год экстремальных ситуаций. Из-за снежной бури в некоторых муниципалитетах температура достигала -25 градусов, а через несколько дней в прибрежном городе Аликанте было +30. Мы никогда не видели -25 и почти +30 градусов в одном месяце", — добавил метеоролог Рубен Дель Кампо.

Европейские метеорологи также ожидают рекордные температуры в районах итальянских Альп, где столбики термометров должны подняться до +15 градусов. Накануне в горных районах не было мороза, а температура не опускалась ниже 10 градусов тепла.

Из-за действия антициклона в части Франции и Италии спасатели предупредили об угрозе схождения лавин. В других итальянских регионах также наблюдается аномально теплая погода: 1 января в Риме ожидается до +18 градусов, а на Сицилии — до +22.

Ранее ученые сообщали, что на Земле впервые за 24000 лет происходит глобальное потепление такого масштаба.

В сентябре 2021 года специалисты при ООН опубликовали доклад, в котором предположили, что Земля к 2500 году может измениться до неузнаваемости. По прогнозам экспертов, если на планете не остановить глобальное потепление — после 2100 года часть Земли станет непригодной для жизни.