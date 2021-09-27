Земля станет чужой для людей. К 2500 году планета может измениться до неузнаваемости
Если не остановить глобальное потепление, то после 2100 года часть территории Земли станет непригодной для жизни.
Согласно новым данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН существует высокая вероятность повышения температуры до 2100 года на 2,7 градуса, а в следующие 400 лет огромные территории станут безжизненными, сообщает Sciencealert
Если срочно не начать сокращать выбросы углерода, то к концу века нас ждут беспрецедентные пожары, ураганы, засухи, наводнения и жара, а также глубокие изменения земной и водной поверхности.
Но если потепление не прекратится после 2100 года нас ждут ужасные последствия, говорят ученые.
Международная группа ученых составила свои прогнозы относительно глобальных изменений климата после 2100 года на основе возможных концентраций парниковых газов в атмосфере.
В своих прогнозах исследователи взяли за основу три сценария: низкий уровень смягчения последствий глобального потепления, средний и высокий, который соответствует Парижскому соглашению по снижению уровня углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Целью соглашения является удержание роста глобальной температуры ниже 2 °C.
Также ученые смоделировали распределение растительности, усиление жары и условия выращивания основных сельскохозяйственных культур, чтобы понять, к каким экологическим проблемам сегодняшним детям и их потомкам, возможно, придется адаптироваться, начиная с 22-го века.
Ученые обнаружили, что при первых двух сценариях глобальные температуры продолжают повышаться после 2100 года. Согласно этим сценариям, растительность и лучшие посевные площади перемещаются к полюсам, а площадь, пригодная для выращивания некоторых культур, сокращается. Некоторые территории, такие как бассейн Амазонки станут непригодными для жизни.
Может стать так жарко, что жить в тропических регионах будет невозможно, говорят ученые. Ученые говорят, что даже в сценарии с высоким уровнем смягчения последствий изменения климата уровень моря продолжает повышаться.
Чтобы изобразить, как может выглядеть мир в будущем, ученые создали несколько иллюстраций, чтобы показать, как меняется мир на протяжении тысячи лет с 1500 по 2500 года в таких регионах как бассейн Амазонки, Средний Запад США и Индийский субконтинент.
Если нам не удастся остановить потепление климата, в следующие 500 лет наша планета изменится до неузнаваемости и это будет угрожать выживаемости человека как вида, говорят ученые.
Перед нами стоит выбор: срочно сократить выбросы, продолжая приспосабливаться к потеплению, которого мы не можем избежать в результате выбросов, сделанных до этого, или начать рассматривать жизнь на Земле, которая кардинально отличается от нынешней, резюмируют ученые.