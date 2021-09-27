Земля станет чужой для людей. К 2500 году планета может измениться до неузнаваемости

Если не остановить глобальное потепление, то после 2100 года часть территории Земли станет непригодной для жизни.

Согласно новым данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН существует высокая вероятность повышения температуры до 2100 года на 2,7 градуса, а в следующие 400 лет огромные территории станут безжизненными, сообщает Sciencealert

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Если срочно не начать сокращать выбросы углерода, то к концу века нас ждут беспрецедентные пожары, ураганы, засухи, наводнения и жара, а также глубокие изменения земной и водной поверхности.

Но если потепление не прекратится после 2100 года нас ждут ужасные последствия, говорят ученые.

Международная группа ученых составила свои прогнозы относительно глобальных изменений климата после 2100 года на основе возможных концентраций парниковых газов в атмосфере.

В своих прогнозах исследователи взяли за основу три сценария: низкий уровень смягчения последствий глобального потепления, средний и высокий, который соответствует Парижскому соглашению по снижению уровня углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Целью соглашения является удержание роста глобальной температуры ниже 2 °C.

Также ученые смоделировали распределение растительности, усиление жары и условия выращивания основных сельскохозяйственных культур, чтобы понять, к каким экологическим проблемам сегодняшним детям и их потомкам, возможно, придется адаптироваться, начиная с 22-го века.

Ученые обнаружили, что при первых двух сценариях глобальные температуры продолжают повышаться после 2100 года. Согласно этим сценариям, растительность и лучшие посевные площади перемещаются к полюсам, а площадь, пригодная для выращивания некоторых культур, сокращается. Некоторые территории, такие как бассейн Амазонки станут непригодными для жизни.

Может стать так жарко, что жить в тропических регионах будет невозможно, говорят ученые. Ученые говорят, что даже в сценарии с высоким уровнем смягчения последствий изменения климата уровень моря продолжает повышаться.

Чтобы изобразить, как может выглядеть мир в будущем, ученые создали несколько иллюстраций, чтобы показать, как меняется мир на протяжении тысячи лет с 1500 по 2500 года в таких регионах как бассейн Амазонки, Средний Запад США и Индийский субконтинент.

[ + – ] Бассейн реки Амазонка. На верхнем изображении показана традиционная деревня коренного населения до прихода европейцев, 1500 год. Среднее изображение – это современный ландшафт. Нижнее изображение относится к 2500 году и показывает бесплодный ландшафт и низкий уровень воды в результате сокращения растительности. Фото: ScienceAlert

Если нам не удастся остановить потепление климата, в следующие 500 лет наша планета изменится до неузнаваемости и это будет угрожать выживаемости человека как вида, говорят ученые.

[ + – ] Средний Запад США. Верхнее изображение показывает поселения местных жителей до прихода европейцев и сельское хозяйством с преобладанием выращивания кукурузы. Второе изображение - это та же территория сегодня, с зерновой монокультурой. Последнее изображение показывает адаптацию сельского хозяйства к жаркому и влажному субтропическому климату с выращиванием пальм и суккулентов засушливых территорий. За посевами ухаживают дроны, присутствие людей ограничено. Фото: ScienceAlert

Перед нами стоит выбор: срочно сократить выбросы, продолжая приспосабливаться к потеплению, которого мы не можем избежать в результате выбросов, сделанных до этого, или начать рассматривать жизнь на Земле, которая кардинально отличается от нынешней, резюмируют ученые.