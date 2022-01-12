Порожні полиці: у маркетах Америки закінчуються продукти через перебої постачання під час пандемії

Нова хвиля пандемії та сувора зима призвели до того, що в магазинах Америки виник дефіцит продуктів і товарів народного споживання.

В Америці на тлі нової хвилі захворювань на коронавірус посилилася логістична криза. Ситуація ускладнюється погодними умовами, коли на північ країни обрушилися заморозки та хуртовини, повідомляє CNN.

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Жителі багатьох штатів країни зіштовхнулися з проблемою нестачі продуктів і предметів першої потреби. Американці не можуть купити овочі, молоко, хліб, м'ясо, напівфабрикати, предмети гігієни та засоби для чищення. У соціальних мережах опубліковані фото порожніх полиць у найбільших торгових мережах — Trader Joe, Giant Foods і Publix та інших.

Насамперед дефіцит викликаний кадровим голодом через пандемію. На початку нового року США обійшли Індію в офіційній статистиці — показник від 3 січня становив 590 тисяч нових випадків. До цього верхню сходинку в офіційній статистиці посідала Індія, де в травні 2021 року вірус нового типу було виявлено у понад 414 тисяч людей. За словами експертів, йдеться про світовий добовий максимум. Тим самим США з урахуванням нових інфікованих можуть вважатися країною, яка сильніше за інших постраждала від коронавірусу.

Пандемія викликала нестачу кадрів для здійснення найважливіших функцій, таких як транспорт і логістика, що, зі свого боку, впливає на доставку продуктів і поповнення запасів на полицях магазинів. Генеральний директор найбільшої продуктової компанії Albertsons Вівек Санкаран визнав, що продукти перебувають у дефіциті.

"Ми очікуємо на нові проблеми з поставками протягом наступних чотирьох-шести тижнів", — сказав він.

За даними Національної асоціації бакалійників США, продуктові магазини зараз відчувають кадровий некомплект більш ніж 50%. При цьому нестача людей відчувається не тільки в магазинах, вона чинить тиск на всі галузі харчової промисловості.

"Від ферм до виробників продуктів харчування і продуктових магазинів це відбувається за всіма напрямками", — сказав галузевий аналітик Філ Лемперт.

А оскільки пандемія продовжується, більшість працівників харчової промисловості вважають за краще взагалі не повертатися до своєї низькооплачуваної роботи. Найболіснішим є брак працівників у транспортній сфері — дефіцит далекобійників уповільнює постачання продуктових магазинів. До того ж рясні снігопади та заморозки, що обрушилися на країну, ускладнюють логістику.

З такою самою проблемою зіткнулися жителі Австралії. Там супермаркети зазнають аналогічних перебоїв із доставкою продуктів через порушення ланцюга поставок. І так само не вистачає персоналу — продавці та водії масово йдуть на самоізоляцію.

Раніше Фокус повідомляв про те, що в Китаї люди масово скуповували продукти. Це було пов'язано з новим спалахом коронавірусу, який став одним із найнебезпечніших з тих пір, як у країні вперше зафіксували COVID-19 в Ухані.