Пустые полки: в маркетах Америки заканчиваются продукты из-за перебоев поставок во время пандемии

Новая волна пандемии и суровая зима привели к тому, что в магазинах Америки возник дефицит продуктов и товаров народного потребления.

В Америке на фоне новой волны заболеваний коронавирусом усугубился логистический кризис. Ситуация осложняется погодными условиями, когда на север страны обрушились заморозки и метели, сообщает CNN.

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Жители многих штатов страны столкнулись с проблемой нехватки продуктов и предметов первой необходимости. Американцы не могут купить овощи, молоко, хлеб, мясо, полуфабрикаты, предметы гигиены и чистящие средства. В социальных сетях опубликованы фотографии пустых полок в крупнейших торговых сетях — Trader Joe, Giant Foods и Publix и других.

В первую очередь дефицит вызван кадровым голодом из-за пандемии. В начале нового года США обошли Индию в официальной статистике — показатель от 3 января составил 590 тысяч новых случаев. До этого верхнюю строчку в официальной статистике занимала Индия, где в мае 2021 года вирус нового типа был выявлен более чем у 414 тысяч человек. По словам экспертов, речь идет о мировом суточном максимуме. Тем самым США с учетом новых инфицированных могут считаться страной, сильнее других пострадавшей от коронавируса.

Пандемия вызвала нехватку кадров для выполнения важнейших функций, таких как транспорт и логистика, что, в свою очередь, влияет на доставку продуктов и пополнение запасов на полках магазинов. Генеральный директор крупнейшей продуктовой компании Albertsons Вивек Санкаран признал, что продукты находятся в дефиците.

"Мы ожидаем новых проблем с поставками в течение следующих четырех-шести недель", — сказал он.

По данным Национальной ассоциации бакалейщиков США, продуктовые магазины сейчас испытывают кадровый некомплект более чем 50%. При этом нехватка людей чувствуется не только в магазинах, она оказывает давление на все области пищевой промышленности.

"От ферм до производителей продуктов питания и продуктовых магазинов, это происходит по всем направлениям", — сказал отраслевой аналитик Фил Лемперт.

А поскольку пандемия продолжается, многие работники пищевой промышленности предпочитают вообще не возвращаться к своей низкооплачиваемой работе. Наиболее болезненна нехватка работников в транспортной сфере — дефицит дальнобойщиков замедляет поставки продуктовых магазинов. К тому же обильные снегопады и заморозки, обрушившиеся на страну затрудняют логистику.

С такой же проблемой столкнулись жители Австралии. Там супермаркеты испытывают аналогичные перебои с доставкой продуктов из-за нарушения цепи поставок.И так же не хватает персонала — продавцы и водители массово уходят на самоизоляцию.

Ранее Фокус сообщал о том, что в Китае люди массово скупали продукты. Это было связано с новой вспышкой коронавируса, которая стала одной из самых опасных с тех пор, как в стране впервые выявили COVID-19 в Ухане.