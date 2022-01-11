В Австралии продуктовый дефицит: из-за пандемии опустели полки магазинов

Супермаркеты испытывают огромные перебои с доставкой продуктов из-за нарушения цепи поставок. В то же время не хватает персонала — продавцы и водители массово уходят на самоизоляцию.

В новом году Австралия достигла отметки в более, чем 500 000 случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии. Из-за этого в стране начались проблемы с персоналом в сфере логистики и продаж. Это напрямую повлияло на ассортимент товаров в крупнейших супермаркетах страны — началась серьезная нехватка продуктов питания, сообщает The Guardian.

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Все крупные супермаркеты Австралии испытывают перебои с поставками фруктов, овощей и мяса. Покупатели сообщают также об отсутствии напитков и туалетной бумаги. Крупнейшая торговая сеть страны Woolworths принесла извинения клиентам за отсутствие продуктов, поскольку распределительные центры поставщиков в Сиднее прекратили свою работу.

"В настоящее время у нас возникают задержки с доставкой некоторых наших товаров в магазины из-за нарушений цепочек поставок", — заявили представители компании.

Вслед за коллегами, принес свои извинения другой австралийский торговый гигант — сеть маркетов Coles Supermarkets. Они также акцентировали внимание на кадровом голоде, вызванном эпидемиологическими ограничениями.

"Все большее число членов команды должны изолироваться из-за коронавируса, будучи на карантине или пока они ждут результатов анализов", — сказал представитель сети.

Проблема усугубляется закрытием некоторых заводов за границей, увеличением стоимости местных перевозок и топлива. Те товары, которые удается доставить покупателям, зачастую невозможно разгрузить — отсутствуют грузовые поддоны, поскольку древесина тоже стала дефицитом. К тому же на рабочих местах из-за пандемии нету операторов грузовых машин.

"Мы работаем с нашими поставщиками и другими заинтересованными сторонами над решением вопросов по поставкам, включая наличие поддонов для отгрузки и решение транспортной проблемы", — заявили в Coles Supermarkets.

Не смогли избежать кризиса и маркеты Aldi — немецкой сети, насчитывающей более 10 тысяч магазинов в 20 странах мира, в том числе и в Австралии. Их представитель заявил, что компания уже разработала планы экспресс-тестирования персонала для избежания отсутствия сотрудников на рабочих местах.

По данным Союза транспортников Австралии, каждый день отсутствует от трети до половины транспортных работников страны, что и приводит к перебоям с поставками. Национальный секретарь профсоюзов Майкл Кейн сообщил, что правительству страны было направлено письмо с просьбой не отправлять водителей в домашнюю изоляцию, а вместо этого обеспечить их экспресс-тестами.

"Водители доставляют экспресс-тесты для продажи на полках супермаркетов и аптек, но они, как и большинство австралийцев, не могут получить к ним доступ сами", — возмутился глава профсоюзов.

Отметим, что экспресс-тесты на антитела к коронавирусу в Австралии массового раскупаются за несколько часов после того, как попали на прилавок. Их дефицит в стране настолько острый, что даже крупнейший ритейлер мебели и товаров для дома Harvey Norman начал продавать экспресс-тесты, но и они быстро закончились.

Напомним, ранее Австралия подписала контракт с США на поставку танков и бронетехники на $2,5 млрд. Австралийская армия получит 75 танков Abrams последней модификации, а также различные штурмовые машины и мостоукладчики.

А в Японии из-за дефицита картофеля McDonald's уменьшил порции картошки фри. Задержки с поставками картофеля произошли из-за кризиса глобальной цепочки поставок, вызванного пандемией коронавируса.