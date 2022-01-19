Генсек ООН закликав людство підготуватися до нової пандемії

Антоніу Гутерреш окреслив основні складники глобальної проблеми боротьби з пандемією COVID-19 та запропонував спільне вирішення ключових завдань.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) звернувся із заявою, в якій закликав світову спільноту підготуватися до наступної пандемії. За його словами, важливим завданням є виявлення інфікування на ранній стадії та вирішення економічних питань, що виникають на тлі світової пандемії. Відповідну заяву опубліковано на сайті ООН.

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"Ми маємо підготуватися до наступної пандемії за допомогою інвестицій у моніторинг, раннє виявлення та швидке реагування в кожній країні, а також шляхом зміцнення авторитету Всесвітньої організації охорони здоров'я", — сказав Гутерреш.

Економічний складник

Генсек підкреслив, що за останні два роки пандемія розкрила низку економічних і геополітичних проблем, особливо в країнах, що розвиваються. Серед них — проблеми на ринку праці, підвищена інфляція та боргові "пастки".

"Якщо ми не забезпечимо полегшення боргового тягаря і фінансування країн, що розвиваються, ми створимо однобоке відновлення, яке може відправити взаємопов'язану глобальну економіку в колапс", — заявив він.

На думку генсека, в основі цих невдач лежить глобальна нездатність підтримати країни, що розвиваються, у важку хвилину. Тому він закликав боротися із нинішньою пандемією COVID-19 справедливо й у рівних умовах.

"Нам необхідно реформувати глобальну фінансову систему так, щоб вона могла працювати для всіх країн без упередженості", — зазначив генсек, додавши при цьому, що країни з низьким рівнем доходу не можуть витрачати на боротьбу з пандемією 8 доларів із 10, як це можуть собі дозволити розвинені країни.

Проблеми вакцинації населення планети

Гутерреш також порушив проблему вакцинації і сказав, що згідно зі стратегією ВООЗ передбачалося вакцинувати 40% населення планети до кінця 2021 року і 70% у 2022 році. Однак на цьому етапі боротьби з коронавірусом у світі до цих показників ще далеко, оскільки темпи вакцинації тривають із помітним відставанням від графіка ВООЗ.

"Рівень вакцинації в країнах із високим рівнем доходу — ганебно — у сім разів вищий, ніж в африканських країнах. Нам потрібна рівність вакцин, причому негайно", — наголосив Гутерреш.

Для досягнення цієї мети генсек запропонував розробити розвиненим країнам способи фінансової підтримки фармацевтичних компаній, щоб ефективно протистояти новій пандемії.

Крім того, на думку генсека, необхідно зміцнити місцеву медико-санітарну допомогу в країнах і покращити охоплення послуг охорони здоров'я.

На закінчення Гутерреш закликав керівників країн і бізнес до солідарності у протистоянні нової пандемії та висловив сподівання, що спільна робота може призвести до того, що 2022 рік стане роком справжнього відновлення після дворічної кризи.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що COVID-19 не буде останньою пандемією, з якою зіткнеться людство. Генсек закликав звернути увагу на руйнівні наслідки пандемії, серед яких голод, нерівність, неінфекційні захворювання та багато іншого.