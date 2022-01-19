Генсек ООН призвал человечество подготовиться к новой пандемии

Антониу Гутерреш обозначил основные составляющие глобальной проблемы борьбы с пандемией COVID-19 и предложил совместное решение ключевых задач.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) обратился с заявлением, в котором призвал мировое сообщество подготовиться к следующей пандемии. По его словам, важной задачей является выявление инфицирования на ранней стадии и решение экономических вопросов, возникающих на фоне мировой пандемии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ООН.

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"Мы должны подготовиться к следующей пандемии с помощью инвестиций в мониторинг, раннее выявление и быстрое реагирование в каждой стране, а также путем укрепления авторитета Всемирной организации здравоохранения", — сказал Гутерреш.

Экономическая составляющая

Генсек подчеркнул, что за последние два года пандемия вскрыла ряд экономических и геополитических проблем особенно в развивающихся странах Среди них — проблемы на рынке труда, растущая инфляция и долговые "ловушки".

"Если мы не обеспечим облегчение долгового бремени и финансирование развивающихся стран, мы создадим однобокое восстановление, которое может отправить взаимосвязанную глобальную экономику в коллапс", — заявил он.

По мнению генсека, в основе этих неудач лежит глобальная неспособность поддержать развивающиеся страны в трудную минуту. Поэтому он призвал бороться с нынешней пандемией COVID-19 справедливо и в равных условиях.

"Нам необходимо реформировать глобальную финансовую систему таким образом, чтобы она могла работать для всех стран без предвзятости", — отметил генсек, добавив при этом, что страны с низким уровнем дохода не могут тратить на борьбу с пандемией 8 долларов из 10, как это могут себе позволить развитые страны.

Проблемы вакцинации населения планеты

Гутерреш также поднял проблему вакцинации и сказал, что по согласно стратегии ВОЗ предполагалось вакцинировать 40% населения планеты к концу 2021 года и 70% в 2022 году. Однако на данном этапе борьбы с коронавирусом в мире до этих показателей еще далеко, поскольку темпы вакцинации идут с заметным отставанием от графика ВОЗ.

"Уровень вакцинации в странах с высоким уровнем дохода — позорно — в семь раз выше, чем в африканских странах. Нам необходимо равенство вакцин, причем немедленно", — подчеркнул Гутерреш.

Для достижения этой цели генсек предложил разработать развитым странам способы финансовой поддержки фармацевтических компаний, чтобы эффективно противостоять новой пандемии.

Кроме того, по мнению генсека, необходимо укрепить местную медико-санитарную помощь в странах и улучшить охват услуг здравоохранения.

В заключении Гутерреш призвал руководителей стран и бизнес к солидарности в противостоянии новой пандемии и выразил надежду, что совместная работа может привести к тому, что 2022 станет годом подлинного восстановления после двухлетнего кризиса.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что COVID-19 не будет последней пандемией, с которой столкнется человечество. Генсек призвал обратить внимание на разрушительные последствия пандемии, среди которых голод, неравенство, неинфекционные заболевания и многое другое.