Кремль не піде на військове вторгнення в Україну — Невзоров (відео)

На думку російського журналіста, президенту Володимиру Путіну вигідно затягувати конфлікт у Донбасі.

Російський журналіст і публіцист Олександр Невзоров переконаний, що Росія не піде на військове вторгнення в Україну, оскільки Москві необхідно затягувати конфлікт на Донбасі, щоб мати головний важіль тиску на Захід. Свою думку журналіст озвучив в ефірі радіостанції "Ехо Москва".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Невзоров про ймовірне вторгнення Росії (дивитися з 28:30)

Журналіст зазначив, що незважаючи на те, що російська військова еліта "вірила у свою непереможність", для президента Володимира Путіна більш прийнятний варіант затягування конфлікту "на кілька років".

"Володимир Володимирович не любить легкі, прямі шляхи. Усе має бути обставлене з чекістською конспірологією. І в цьому випадку якраз гарантується варіант на кілька років", — заявив Невзоров.

За його словами, якщо вторгнення відбудеться, то зіткнення армій відбудеться на території Донбасу, унаслідок чого регіон буде остаточно знищено та перетвориться на "смітник і купу цегли".

"І тут-то в полум'ї, у руїнах громадяни "ДНР" і "ЛНР" пізнають "солодкість" володіння російськими паспортами. Вони зрозуміють, що захист Росії завжди пахне гноєм, трупами і, як правило, закінчується смертю", — заявив Невзоров.

Журналіст додав, що власне в російській армії серед офіцерського складу існує досить скептичне ставлення до можливої майбутньої війни.

"В офіцерів, які розумніші, є відчуття, що їх втягують у безглузду ганьбу. А якщо вони почнуть воювати по-справжньому та діяти за законами війни, на них чекає те саме, що спіткало Буданова", — зазначив Невзоров.

Нагадаємо, що Олександр Невзоров висміяв лідера російської партії ЛДПР Володимира Жириновського, який запропонував бомбити Київ у ніч проти 1 січня 2022 року. Журналіст сказав, що першою бомбою потрібно скинути самого Володимира Вольфовича в місце, де розташований київський цирк.