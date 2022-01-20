Кремль не пойдет на военное вторжение в Украину — Невзоров (видео)

По мнению российского журналиста, президенту Владимиру Путину выгодно затягивать конфликт на Донбассе.

Российский журналист и публицист Александр Невзоров убежден, что Россия не пойдет на военное вторжение в Украину, поскольку Москве необходимо затягивать конфликт на Донбассе, чтобы иметь главный рычаг давления на Запад. Свое мнение журналист озвучил в эфире радиостанции "Эхо Москва".

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[ + – ] Невзоров о вероятном вторжении России (смотреть с 28:30)

Журналист отметил, что несмотря на то, что российская военная элита "уверовала в свою непобедимость", для президента Владимира Путина более приемлем вариант затягивания конфликта "на несколько лет".

"Владимир Владимирович не любит легкие, прямые пути. Все должно быть обставлено с чекистской конспирологией. И в данном случае как раз гарантируется вариант на несколько лет", — заявил Невзоров.

По его словам, если вторжение состоится, то столкновения армий произойдет на территории Донбасса, в результате чего регион будет окончательно уничтожен и превратится в "помойку и груду кирпичей".

"И тут-то в пламени, в руинах граждане "ДНР" и "ЛНР" познают "сладость" обладания российскими паспортами. Они поймут, что защита России всегда пахнет гноем, трупами и, как правило, заканчивается смертью защищаемого", — заявил Невзоров.

Журналист добавил, что в самой российской армии среди офицерского состава существует достаточно скептическое отношение к вероятной будущей войне.

"У офицеров, которые поумнее есть ощущение, что их втягивают в бессмысленный позор. А если они начнут воевать по-настоящему и действовать по законам войны, их ждет то же самое, что настигло Буданова", — отметил Невзоров.

Напомним, что Александр Невзоров высмеял лидера российской партии ЛДПР Владимира Жириновского, который предложил бомбить Киев в ночь на 1 января 2022 года. Журналист сказал, что в качестве первой бомбы нужно сбросить самого Владимира Вольфовича в место, где расположен киевский цирк.