У Китаї потрапила в аварію вантажівка з феєрверками (відео)

Інцидент стався в провінції Хунань, а ролики вдалося зняти водіям, які проїжджали повз.

У китайській провінції Хунань в результаті аварії перекинулася вантажівка, яка перевозила феєрверки. Піротехніка спалахнула і мимоволі спрацювала. Водій вантажівки не постраждав, повідомляє видання The South China Morning Post.

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У відео тривалістю одну хвилину, викладеному китайським виданням, видно сліпучий феєрверк у вечірньому небі над автомобільною трасою. Видно також, що деякі водії зупинили свої машини і спостерігають за яскравим видовищем.

[ + – ] У Китаї перекинулася вантажівка з феєрверками

Раніше Фокус повідомляв, що українська поліція слідкує за тим, щоб у всієї піротехніки, яка продається в країні, був сертифікат якості. При цьому притягувати до відповідальності тих, хто запускає феєрверки, незважаючи на адміністративні заборони в окремих містах, зокрема у Києві, поліцейські законом не уповноважені.

У 2019 році в США був випадок, коли через піротехніку, що вибухнула, постраждали люди. Феєрверк готували на День незалежності США. Понад десяток людей, зокрема двоє пожежників, постраждали від вибуху. Вибух стався у технічній будівлі аеропорту міста Розуелл у штаті Нью-Мексико. Причину займання місцева влада назвала випадковістю.