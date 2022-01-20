В Китае попал в аварию грузовик с фейерверками (видео)

Инцидент произошел в провинции Хунань, а ролики удалось снять мимо проезжающим водителям.

В китайской провинции Хунань в результате аварии перевернулся грузовик, перевозивший фейерверки. Пиротехника загорелась и самопроизвольно сработала. Водитель грузовика не пострадал, сообщает издание The South China Morning Post.

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В видео продолжительностью одну минуту, выложенном китайским изданием, виден ослепительный фейерверк в вечернем небе над автомобильной трассой. Видно также, что некоторые водители остановили свои машины, и наблюдают за ярким зрелищем.

[ + – ] В Китае перевернулся грузовик с фейерверками

Ранее Фокус сообщал, что украинская полиция следит за тем, чтобы у всей пиротехники, которая продается в стране, имелся сертификат качества. При этом привлекать к ответственности тех, кто запускает фейерверки, несмотря на административные запреты в отдельных городах, в частности, в Киеве, полицейские законом не уполномочены.

В 2019 году в США был случай, когда из-за взорвавшейся пиротехники пострадали люди. Фейерверк готовили на День независимости США. Более десятка людей, в том числе двое пожарных, пострадали от взрыва. Взрыв произошел в техническом здании аэропорта города Розуэлл в штате Нью-Мексико. Причину возгорания местные власти назвали случайной.