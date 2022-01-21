Жінка з Австралії у 54 роки народила власного онука (фото)

Австралійка вирішила стати сурогатною матір'ю після того, як у її дочки виявили невиліковну хворобу, через яку вона не могла мати дітей.

Австралійка Марі Арнольд зі штату Тасманія у віці 54 років стала матір'ю після того, як народила свого онука, виносячи дитину своєї 28-річної доньки, пише Daily Mail.

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Марі наважилася стати сурогатною матір'ю для власного онука після того, як у її дочки Міган у віці 17 років виявили невиліковну хворобу — синдром Мейєра-Рокитанського-Кюстера-Хаузера (МРКГ), через яку вона ніколи не зможе виносити дитину. Дівчина боялася, що її мрія стати матір'ю ніколи не здійсниться після того, як її дитина, яку виносила сурогатна мати з Канади, померла на 21 тижні.

Щоб допомогти своїй дочці, Марі вирішила виносити її дитину та для цього пройшла відповідне медичне обстеження. За результатами аналізів виявилося, що Марі не має жодних протипоказань для того, щоб стати сурогатною матір'ю. Вона благополучно виносила і народила дитину, яка з'явилася на світ 13 січня в результаті кесаревого розтину. Хлопчик народився здоровим, і йому вже дали ім'я — Вінстон.

"Коли ми вперше побачили його, це була любов з першого погляду. Він наповнив наші серця так, як ми й не підозрювали", — сказала Міган.

Марі, яка є матір'ю п'ятьох дітей і працює на власній фермі, сказала, що пологи пройшли "ідеально", і вона дуже рада, що змогла виносити свого онука. Проте не все гладко, оскільки Марі розповіла, що перед цим мала три невдалі спроби виносити дитину. За її словами, це було пов'язано з її віком і тому вона приймала ліки, щоб зміцнити свій організм.

"Тепер, коли все закінчилося, я думаю, що відчуваю полегшення від того, що все пройшло так добре, і просто дивуюся цьому маленькому чоловічку, якого ми створили", — сказала Марі і додала, що після операції почувається чудово.

Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України у Вінницькій області викрили міжнародну злочинну схему надання фіктивних послуг сурогатного материнства, послугами якої скористалися близько 50 іноземних громадян та громадян України.