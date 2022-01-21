Женщина из Австралии в 54 года родила собственного внука (фото)

Австралийка решила стать суррогатной матерью, после того, как у ее дочери обнаружили неизлечимую болезнь, из-за которой она не могла иметь детей.

Австралийка Мари Арнольд из штата Тасмания в возрасте 54 лет стала матерью после того, как родила своего внука, выносив ребенка своей 28-летней дочери, пишет Daily Mail.

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Мари решилась стать суррогатной матерью для собственного внука после того, как у ее дочери Миган в возрасте 17 лет обнаружили неизлечимую болезнь — синдром Мейера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера (МРКХ) из-за которого она никогда не сможет выносить ребенка. Девушка боялась, что ее мечта стать матерью никогда не осуществится после того, как ее ребенок, которого выносила суррогатная мать из Канады, скончался на 21 неделе.

Чтобы помочь своей дочери, Мари решила выносить ее ребенка и для этого прошла соответствующее медицинское обследование. По результатам анализов оказалось, что у Мари нет никаких противопоказаний для того, чтобы стать суррогатной матерью. Она благополучно выносила и родила ребенка, который появился на свет 13 января в результате кесарева сечения. Мальчик родился здоровым и ему уже дали имя — Уинстон.

"Когда мы впервые увидели его, это была любовь с первого взгляда. Он наполнил наши сердца так, как мы и не подозревали", — сказала Миган.

Мари, которая является матерью пятерых детей и работает на собственной ферме, сказала, что роды прошли "идеально", и она очень рада, что смогла выносить своего внука. Однако не все гладко, поскольку Мари рассказала, что перед этим у нее было три неудачных попытки выносить ребенка. По ее словам это было связано с ее возрастом и поэтому она принимала лекарства, чтобы укрепить свой организм.

"Теперь, когда все закончилось, я думаю, что испытываю облегчение от того, что все прошло так хорошо, и просто поражаюсь этому маленькому человечку, которого мы создали", — сказала Мари и добавила, что после операции чувствует себя прекрасно.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины в Винницкой области разоблачили международную преступную схему предоставления фиктивных услуг суррогатного материнства, услугами которой воспользовались около 50 иностранных граждан и граждан Украины.