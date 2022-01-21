Представники "Л/ДНР" відкликали прохання про незалежність, — Лавров (відео)

Глава російського МЗС стверджує, що Україна має надати амністію сепаратистам, а "Л/ДНР" – особливий статус. При цьому закріпити його у Конституції.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не розглядає визнання Л/ДНР. Представники окупованих територій у 2015 р. відкликали прохання про надання незалежності. Про це міністр повідомив після переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Женеві, передає ТАРС.

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Лавров нагадав, що лідери Франції та Німеччини просили переконати представників ОРДЛО підписатися під мінськими угодами, які передбачають відмову від підсумків референдумів. Але особливий статус ці території мають отримати — Україні треба закріпити це у Конституції та провести загальну амністію для сепаратистів, а згодом — вибори "за погодженням з Донецьком та Луганськом".

"От у такому стані зараз перебуває історія зі статусом цих територій", — глава російського МЗС і закликав відмовитися від спекуляцій навколо визнання "ЛДНР" незалежними державами.

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Нагадаємо, 19 січня депутати російської Держдуми від комуністичної партії запропонували голові Кремля Володимиру Путіну визнати "ЛНР" та "ДНР" незалежними державами.

21 січня лідери фракцій Державної думи РФ запланували консультації щодо звернення до Володимира Путіна щодо визнання "Л/ДНР".