Представители "Л/ДНР" отозвали прошение о независимости, — Лавров (видео)

Глава российского МИДа утверждает, что Украина должна предоставить амнистию сепаратистам, а "Л/ДНР" — особый статус. При этом закрепить его в Конституции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не рассматривает признание "Л/ДНР". Представители оккупированных территорий в 2015 отозвали прошение о предоставлении независимости. Об этом министр сообщил после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве, передает ТАСС.

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Лавров напомнил, что лидеры Франции и Германии просили убедить представителей ОРДЛО подписаться под минскими соглашениями, которые и подразумевают отказ от итогов референдумов. Но особый статус эти территории должны получить — Украине нужно закрепить это в Конституции и провести всеобщую амнистию для сепаратистов, а затем — выборы "по согласованию с Донецком и Луганском".

"Вот в таком состоянии сейчас находится история со статусом этих территорий", – глава российского МИД и призвал отказаться от спекуляций вокруг признания "ЛДНР" независимыми государствами.

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Напомним, 19 января депутаты российской Госдумы от коммунистической партии предложили главе Кремля Владимиру Путину признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

21 января лидеры фракций Государственной думы РФ запланировали консультации на счет обращения к Владимиру Путину по поводу признания "Л/ДНР".