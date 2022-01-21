Компанія Nestle в Індії потрапила в скандал через обгортки KitKat з індуїстськими богами (фото)
Представники компанії хотіли уславити культуру країни. Але індуси оцінили це як блюзнірство, оскільки упаковка з богами може опинитися в сміттєвому баку.
В Індії компанію Nestle змусили припинити випуск обгорток батончиків KitKat із зображенням індуїстських богів. На це звернула увагу британська газета Daily Mail
Громадяни Індії негативно сприйняли такий товар. Індусам не сподобалося, що обгортки від шоколадних батончиків із зображеннями божеств Джаганнатха, Балабхадра і Мата Субхадра викинуть у баки для сміття.
Представники компанії Nestle стверджують, що випустили такі обгортки, щоб уславити культуру Індії. Спочатку батончики Nestle з такою обгорткою з'явилися в штаті Орісса, східній провінції Індії, де останнім часом зростають індуїстські націоналістичні настрої, повідомила газета.
"Ми хотіли прославити культуру штату Орісса за допомогою малюнків на упаковках, що представляють "Паттачітру" (традиційний живопис на тканинах – ред.), яка відома своїми яскравими образами. Компанія розуміє делікатність питання та шкодує, якщо випадково образила почуття вірян", — заявив індійський офіс Nestle India у своє виправдання.
"Будь ласка, не робіть такі упаковки, на них можуть випадково наступити люди", — наводить газета реакцію одного користувача Twitter в Індії.
Викинути обгортки у відро для сміття або випадково наступити на них — це образа для божеств, зазначив інший житель країни.
The Guardian пише, що минулого року Nestle також довелося вибачитися за помилку в упаковці батончиків KitKat. На ній національний парк Кейбул Ламджао зобразили у східному штаті Мегхала, а насправді він знаходиться у штаті Маніпур. Там же додали червону панду, якого немає в парку.
Нагадаємо, що корпорація Nestle у 2015 році провела розслідування діяльності своїх тайських постачальників риби та встановила, що вони використали працю рабів.
Фокус також писав, що в Індії в січні цього року народилася дитина з вісьмома кінцівками — чотирма руками та чотирма ногами. Місцеві жителі назвали її втіленням індуїстського бога Брахми.