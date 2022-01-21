Компанія Nestle в Індії потрапила в скандал через обгортки KitKat з індуїстськими богами (фото)

Представники компанії хотіли уславити культуру країни. Але індуси оцінили це як блюзнірство, оскільки упаковка з богами може опинитися в сміттєвому баку.

В Індії компанію Nestle змусили припинити випуск обгорток батончиків KitKat із зображенням індуїстських богів. На це звернула увагу британська газета Daily Mail

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Громадяни Індії негативно сприйняли такий товар. Індусам не сподобалося, що обгортки від шоколадних батончиків із зображеннями божеств Джаганнатха, Балабхадра і Мата Субхадра викинуть у баки для сміття.

Представники компанії Nestle стверджують, що випустили такі обгортки, щоб уславити культуру Індії. Спочатку батончики Nestle з такою обгорткою з'явилися в штаті Орісса, східній провінції Індії, де останнім часом зростають індуїстські націоналістичні настрої, повідомила газета.

[ + – ] Nestle вибачилася за образу почуттів вірян

"Ми хотіли прославити культуру штату Орісса за допомогою малюнків на упаковках, що представляють "Паттачітру" (традиційний живопис на тканинах – ред.), яка відома своїми яскравими образами. Компанія розуміє делікатність питання та шкодує, якщо випадково образила почуття вірян", — заявив індійський офіс Nestle India у своє виправдання.

"Будь ласка, не робіть такі упаковки, на них можуть випадково наступити люди", — наводить газета реакцію одного користувача Twitter в Індії.

Викинути обгортки у відро для сміття або випадково наступити на них — це образа для божеств, зазначив інший житель країни.

The Guardian пише, що минулого року Nestle також довелося вибачитися за помилку в упаковці батончиків KitKat. На ній національний парк Кейбул Ламджао зобразили у східному штаті Мегхала, а насправді він знаходиться у штаті Маніпур. Там же додали червону панду, якого немає в парку.

Нагадаємо, що корпорація Nestle у 2015 році провела розслідування діяльності своїх тайських постачальників риби та встановила, що вони використали працю рабів.

Фокус також писав, що в Індії в січні цього року народилася дитина з вісьмома кінцівками — чотирма руками та чотирма ногами. Місцеві жителі назвали її втіленням індуїстського бога Брахми.