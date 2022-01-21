Компания Nestle в Индии попала в скандал из-за оберток KitKat с индуистскими богами (фото)

Представители компании хотели прославить культуру страны. Но индусы оценили это как богохульство, поскольку упаковка с богами может оказаться в мусорном баке.

В Индии компанию Nestle вынудили прекратить выпуск оберток батончиков KitKat с изображением индуистских богов. На это обратила внимание британская газета Daily Mail

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Граждане Индии с негативом восприняли такой товар. Индусам пришлось не по нраву, что обертки от шоколадных батончиков с изображениями божеств Джаганнатха, Балабхадра и Мата Субхадра выбросят в мусорные баки.

Представители компании Nestle утверждают, что выпустили такие обертки, чтобы прославить культуру Индии. Изначально батончики Nestle с такой оберткой появились в штате Орисса, восточной провинции Индии, где в последнее время растут индуистские националистические настроения, сообщила газета.

[ + – ] Nestle извинилась за оскорбление чувств верующих

"Мы хотели прославить культуру штата Орисса с помощью рисунков на упаковках, представляющих "Паттачитру" (традиционная живопись на тканях – ред.), которая известна своими яркими образами. Компания понимает деликатность вопроса и сожалеет, если случайно оскорбила чувства верующих", — заяви индийский офис Nestle India в свое оправдание.

"Пожалуйста, не производите такие упаковки, на них могут случайно наступить люди", — приводит газету реакцию одного из пользователя Twitter в Индии.

Выбросить обертки в мусорное ведро или случайно наступить на них – это оскорбление для божеств, отметил другой житель страны.

The Guardian пишет, что в прошлом году Nestle также пришлось извиниться за ошибку в упаковке батончиков KitKat. На ней национальный парк Кейбул Ламджао изобразили в восточном штате Мегхалая, а на самом деле он находится в штате Манипур. Там же добавили красную панду, вида, которого нет в парке.

Напомним, что корпорация Nestle в 2015 году провела расследование деятельности своих тайских поставщиков рыбы и установила, что они использовали труд рабов.

Фокус также писал, что в Индии в январе этого года родился ребенок с восемью конечностями – четырьмя руками и четырьмя ногами. Местные жители назвали его воплощением индуистского бога Брахмы.