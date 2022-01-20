Воплощение Брахмы: в Индии родился ребенок, у которого четыре руки и ноги (видео)

Местные жители уверовали в новое воплощение творца вселенной Брахмы. Врачи говорят о мутациях ДНК и осложнениях во время беременности.

В Индии родился ребенок с аномальным числом конечностей — у него четыре руки и четыре ноги. Младенец, пол которого не разглашается, появился на свет больнице Садар на востоке страны, сообщает Daily Star.

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Местные жители объявили, что ребенок является воплощением индуистского бога Брахмы, у которого также восемь конечностей. К больнице тут же потянулись толпы верующих и просто желающие сфотографировать младенца. Желающих увидеть земное воплощение божества было настолько много, что врачам пришлось завернуть уникального ребенка в разноцветные простыни и положить на колени матери для всеобщего обозрения.

Религиозные индусы видят в аномалии глубокий смысл и связь с духовным миром, так как Брахма — один из верховных богов индуистского пантеона. Он почитаем как созидательная сила и творец вселенной. Однако, врачи объясняют это гораздо прозаичней — осложнениями во время беременности. На данный момент медики не сообщают намерений родителей относительно ампутации лишних конечностей.

Стоит отметить, что рождение детей с аномальным количеством рук или ног в Индии не редкость. В 2019 году в штате Раджастан родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками. При этом вместе с девочкой мама родила совершенно здорового мальчика. Ученые объясняют частое рождение в Индии детей с физическими аномалиями целым рядом факторов. Доклад, составленный специалистами Института медицинского образования города Чандигарх, Индия, указывает на связь между загрязнением воды и мутацией ДНК у людей. Среди других причин — наследственность и бедность местного населения.

Интересно, что индусы склонны видеть в различных природных явлениях божественный промысел. Недавно в штате Мадхья-Прадеш замерзшей обезьяне-лангуру воздвигли мавзолей и устроили похороны на 1,5 тыс. человек. Торжества устроили, потому что местным жителям животное напоминало индуистское божество Ханумана.

Ранее Фокус сообщал, что на ферме в Бразилии родился двухголовый теленок-мутант. Это третий отпрыск коровы, предыдущие два из этого выводка оказались нормальными.