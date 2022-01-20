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Воплощение Брахмы: в Индии родился ребенок, у которого четыре руки и ноги (видео)

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Фото: Daily Star | Местные жители объявили, что ребенок является воплощением индуистского бога Брахмы

Местные жители уверовали в новое воплощение творца вселенной Брахмы. Врачи говорят о мутациях ДНК и осложнениях во время беременности.

В Индии родился ребенок с аномальным числом конечностей — у него четыре руки и четыре ноги. Младенец, пол которого не разглашается, появился на свет больнице Садар на востоке страны, сообщает Daily Star.

Индия, божество, Брахма, воплощение бога, мутации, мутации ДНК, ребенок

Местные жители объявили, что ребенок является воплощением индуистского бога Брахмы, у которого также восемь конечностей. К больнице тут же потянулись толпы верующих и просто желающие сфотографировать младенца. Желающих увидеть земное воплощение божества было настолько много, что врачам пришлось завернуть уникального ребенка в разноцветные простыни и положить на колени матери для всеобщего обозрения.

Религиозные индусы видят в аномалии глубокий смысл и связь с духовным миром, так как Брахма — один из верховных богов индуистского пантеона. Он почитаем как созидательная сила и творец вселенной. Однако, врачи объясняют это гораздо прозаичней — осложнениями во время беременности. На данный момент медики не сообщают намерений родителей относительно ампутации лишних конечностей.

Стоит отметить, что рождение детей с аномальным количеством рук или ног в Индии не редкость. В 2019 году в штате Раджастан родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками. При этом вместе с девочкой мама родила совершенно здорового мальчика. Ученые объясняют частое рождение в Индии детей с физическими аномалиями целым рядом факторов. Доклад, составленный специалистами Института медицинского образования города Чандигарх, Индия, указывает на связь между загрязнением воды и мутацией ДНК у людей. Среди других причин — наследственность и бедность местного населения.

Интересно, что индусы склонны видеть в различных природных явлениях божественный промысел. Недавно в штате Мадхья-Прадеш замерзшей обезьяне-лангуру воздвигли мавзолей и устроили похороны на 1,5 тыс. человек. Торжества устроили, потому что местным жителям животное напоминало индуистское божество Ханумана.

Ранее Фокус сообщал, что на ферме в Бразилии родился двухголовый теленок-мутант. Это третий отпрыск коровы, предыдущие два из этого выводка оказались нормальными.