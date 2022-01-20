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Втілення Брахми: в Індії народилася дитина, в якої чотири руки та ноги (відео)

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Індія, божество, Брахма, втілення бога, мутації, мутації ДНК, дитина
Фото: Daily Star | Місцеві жителі оголосили, що дитина є втіленням індуїстського бога Брахми

Місцеві жителі увірували у нове втілення творця всесвіту Брахми. Лікарі говорять про мутації ДНК та ускладнення під час вагітності.

В Індії народилася дитина з аномальною кількістю кінцівок — у неї чотири руки та чотири ноги. Немовля, стать якого не розголошується, з'явилося на світ лікарні Садар на сході країни, повідомляє Daily Star.

Індія, божество, Брахма, втілення бога, мутації, мутації ДНК, дитина

Місцеві жителі оголосили, що дитина є втіленням індуїстського бога Брахми, який також має вісім кінцівок. До лікарні тут же потягнулися натовпи вірян і просто охочі сфотографувати немовля. Охочих побачити земне втілення божества було настільки багато, що лікарям довелося загорнути унікальну дитину в різнокольорові простирадла і покласти на коліна матері для загального огляду.

Релігійні індуси вбачають в аномалії глибокий сенс і зв'язок із духовним світом, оскільки Брахма — один із найвищих богів індуїстського пантеону. Він шанований як творча сила і творець всесвіту. Проте лікарі пояснюють це набагато прозаїчніше — ускладненнями під час вагітності. Наразі медики не повідомляють намірів батьків щодо ампутації зайвих кінцівок.

Варто зазначити, що народження дітей з аномальною кількістю рук чи ніг в Індії не рідкість. У 2019 році в штаті Раджастан народилася дівчинка з чотирма ногами та трьома руками. При цьому разом із дівчинкою мама народила здорового хлопчика. Учені пояснюють часте народження в Індії дітей із фізичними аномаліями цілою низкою факторів. Доповідь, складена фахівцями Інституту медичної освіти міста Чандігарх, Індія, вказує на зв'язок між забрудненням води та мутацією ДНК у людей. Серед інших причин — спадковість і бідність місцевого населення.

Цікаво, що індуси схильні бачити в різних природних явищах божественний промисел. Нещодавно в штаті Мадхья-Прадеш замерзлій мавпі-лангуру спорудили мавзолей і влаштували похорон на 1,5 тис. людей. Урочистості влаштували, бо місцевим жителям тварина нагадувала індуїстське божество Ханумана.

Раніше Фокус повідомляв, що на фермі в Бразилії народилося двоголове теля-мутант. Це третій син корови, попередні два з цього виводу виявилися нормальними.