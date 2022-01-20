Втілення Брахми: в Індії народилася дитина, в якої чотири руки та ноги (відео)

Місцеві жителі увірували у нове втілення творця всесвіту Брахми. Лікарі говорять про мутації ДНК та ускладнення під час вагітності.

В Індії народилася дитина з аномальною кількістю кінцівок — у неї чотири руки та чотири ноги. Немовля, стать якого не розголошується, з'явилося на світ лікарні Садар на сході країни, повідомляє Daily Star.

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Місцеві жителі оголосили, що дитина є втіленням індуїстського бога Брахми, який також має вісім кінцівок. До лікарні тут же потягнулися натовпи вірян і просто охочі сфотографувати немовля. Охочих побачити земне втілення божества було настільки багато, що лікарям довелося загорнути унікальну дитину в різнокольорові простирадла і покласти на коліна матері для загального огляду.

Релігійні індуси вбачають в аномалії глибокий сенс і зв'язок із духовним світом, оскільки Брахма — один із найвищих богів індуїстського пантеону. Він шанований як творча сила і творець всесвіту. Проте лікарі пояснюють це набагато прозаїчніше — ускладненнями під час вагітності. Наразі медики не повідомляють намірів батьків щодо ампутації зайвих кінцівок.

Варто зазначити, що народження дітей з аномальною кількістю рук чи ніг в Індії не рідкість. У 2019 році в штаті Раджастан народилася дівчинка з чотирма ногами та трьома руками. При цьому разом із дівчинкою мама народила здорового хлопчика. Учені пояснюють часте народження в Індії дітей із фізичними аномаліями цілою низкою факторів. Доповідь, складена фахівцями Інституту медичної освіти міста Чандігарх, Індія, вказує на зв'язок між забрудненням води та мутацією ДНК у людей. Серед інших причин — спадковість і бідність місцевого населення.

Цікаво, що індуси схильні бачити в різних природних явищах божественний промисел. Нещодавно в штаті Мадхья-Прадеш замерзлій мавпі-лангуру спорудили мавзолей і влаштували похорон на 1,5 тис. людей. Урочистості влаштували, бо місцевим жителям тварина нагадувала індуїстське божество Ханумана.

Раніше Фокус повідомляв, що на фермі в Бразилії народилося двоголове теля-мутант. Це третій син корови, попередні два з цього виводу виявилися нормальними.