Схожа на божество: в Індії мавпі спорудили мавзолей та влаштували похорон на 1,5 тис. осіб (відео)

На похороні люди співали гімн і голили голови на знак жалоби за мавпою-лангуром, схожою на індуїстське божество Ханумана.

Жителі села Далупура, що в індійському штаті Мадхья-Прадеш, влаштували урочисте поховання та траурну ходу в 1,5 тисячі людей на честь замерзлої від холоду мавпочки, повідомив портал NdTv.

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Тварина часто відвідувала село, жителі якого підгодовували його. Згодом люди прив'язалися до мавпи, до того ж у регіоні ці примати є дуже шанованими тваринами. Мавпочку, що прив'язалася до людей, місцеві стали вважати священною твариною, оскільки вона нагадувала їм індуїстське божество Ханумана.

Наприкінці грудня мавпочка знову забрела до селища, цього разу будучи дуже застудженою та замерзлою. Місцеві жителі намагалися врятувати лангура, дали теплий одяг та відвезли до ветеринара. Проте лікування не увінчалося успіхом — мавпочка померла від переохолодження.

Жителі села вирішили вшанувати пам'ять священної тварини та організували урочистий похорон із кремацією, співом гімну та застіллям на 1500 осіб у рамках ритуального обряду.

"У нашому селі є звичай, що якщо тут вмирає мавпа, то всі жителі збираються, щоб здійснити похоронні обряди, як для людини", — повідомив один із місцевих жителів.

До урочистих обрядів вирішили приєднатися мешканці довколишніх селищ регіону. Дехто добирався на похорон з сіл, розташованих більш ніж за 50 кілометрів від Далупура. Для поминального обіду організатори встановили великий намет серед поля, щоб умістити понад 1500 людей.

[ + – ] Для поминок спорудили намет на 1,5 тисячі людей

Згідно з індуїстським звичаєм, мавпу кремували та побудували наземний мавзолей. Багато індусів поголили голову на знак жалоби за покійною.

Цікаво, що в Індії діє заборона проведення масових акцій з метою недопущення поширення вірусу COVID-19. Однак, карантинні заходи не зупинили індусів, які вирішили будь-що вшанувати пам'ять священної тварини, схожої на їх божество.

Варто зазначити, що не всі мавпи в Індії настільки прив'язані та дружелюбні по відношенню до людей. Так, в індійському Багпаті (штат Уттар-Прадеш), група мавп втопила двомісячне немовля, кинувши його в колодязь із водою. Дитина спала в кімнаті поряд з бабусею, тварини зайшли через відчинені двері і потягли її.

Крім того, індійські мавпи як помста скинули з дахів 250 собак. Це сталося в навколишніх селах індійського міста Маджалгаон та в сусідньому місті Лавул (штат Махараштра). Місцеві жителі стверджують, що собак затягують на дахи будівель та верхівки дерев після того, як одна з бродячих зграй роздерла одного з дитинчат мавп.