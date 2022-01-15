UA
UA
Разделы
Материалы
Мир

Похожа на божество: в Индии обезьяне воздвигли мавзолей и устроили похороны на 1,5 тыс. человек (видео)

291
Индия, обезьянка, лангур, похороны обезьянки
Обезьянка часто приходила в деревню и подружилась с ее жителями

На похоронах люди пели гимн и брили головы в знак траура по обезьянке-лангуру, похожей на индуистское божество Ханумана.

Жители деревни Далупура, что в индийском штате Мадхья-Прадеш, устроили торжественное погребение и траурное шествие в 1,5 тысяч человек в честь замерзшей от холода обезьянки, сообщил портал NdTv.

Животное часто посещало деревню, жители которой подкармливали его. Со временем люди привязались к обезьянке, к тому же в регионе эти приматы являются очень почитаемыми животными. Привязавшуюся к людям обезьянку местные стали считать священным животным, поскольку она напоминала им индуистское божество Ханумана.

В конце декабря обезьянка вновь забрела в поселок, на этот раз будучи очень простуженной и замерзшей. Местные жители пытались спасти лангура, дали теплую одежду и отвезли к ветеринару. Однако, лечение не увенчалось успехом — обезьянка умерла от переохлаждения.

Жители деревни решили почтить память священного животного и организовали торжественные похороны с кремацией, пением гимна и застольем на 1500 человек в рамках ритуального обряда.

"В нашей деревне есть обычай, что если здесь умирает обезьяна, то все жители собираются, чтобы совершить погребальные обряды, как для человека", — сообщил журналистам один из местных жителей.

К торжественным обрядам решили присоединиться жители близлежащих поселков региона. Некоторые добирались на похороны из деревень расположенных более чем в 50 километрах от Далупура. Для поминального обеда организаторы установили большой шатер среди поля, чтобы уместить более 1500 человек.

Индия, обезьянка, лангур, похороны обезьянки
Для поминок соорудили шатер на 1,5 тысячи человек

Согласно индуистскому обычаю, обезьяну кремировали и построили наземный мавзолей. Многие индусы побрили голову в знак траура по усопшей.

Интересно, что в Индии действует запрет на проведение массовых акций с целью недопущения распространению вируса COVID-19. Однако, карантинные меры не остановили индусов, решивших во что бы то ни стало почтить память священного животного, похожего на их божество.

Стоит отметить, что не все обезьяны в Индии столь привязаны и дружелюбны по отношению к людям. Так, в индийском Багпате (штат Уттар-Прадеш), группа обезьян утопила двухмесячного младенца, бросив его в колодец с водой. Ребенок спал в комнате рядом с бабушкой, животные зашли через открытую дверь и утащили его.

Кроме того, индийские обезьяны в качестве мести сбросили с крыш 250 собак. Это произошло в окрестных деревнях индийского города Маджалгаон и в соседнем городе Лавул (штат Махараштра). Местные жители утверждают, что собак затаскивают на крыши зданий и верхушки деревьев после того, как одна из бродячих стай растерзала одного из детенышей обезьян.