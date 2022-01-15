Похожа на божество: в Индии обезьяне воздвигли мавзолей и устроили похороны на 1,5 тыс. человек (видео)

На похоронах люди пели гимн и брили головы в знак траура по обезьянке-лангуру, похожей на индуистское божество Ханумана.

Жители деревни Далупура, что в индийском штате Мадхья-Прадеш, устроили торжественное погребение и траурное шествие в 1,5 тысяч человек в честь замерзшей от холода обезьянки, сообщил портал NdTv.

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Животное часто посещало деревню, жители которой подкармливали его. Со временем люди привязались к обезьянке, к тому же в регионе эти приматы являются очень почитаемыми животными. Привязавшуюся к людям обезьянку местные стали считать священным животным, поскольку она напоминала им индуистское божество Ханумана.

В конце декабря обезьянка вновь забрела в поселок, на этот раз будучи очень простуженной и замерзшей. Местные жители пытались спасти лангура, дали теплую одежду и отвезли к ветеринару. Однако, лечение не увенчалось успехом — обезьянка умерла от переохлаждения.

Жители деревни решили почтить память священного животного и организовали торжественные похороны с кремацией, пением гимна и застольем на 1500 человек в рамках ритуального обряда.

"В нашей деревне есть обычай, что если здесь умирает обезьяна, то все жители собираются, чтобы совершить погребальные обряды, как для человека", — сообщил журналистам один из местных жителей.

К торжественным обрядам решили присоединиться жители близлежащих поселков региона. Некоторые добирались на похороны из деревень расположенных более чем в 50 километрах от Далупура. Для поминального обеда организаторы установили большой шатер среди поля, чтобы уместить более 1500 человек.

[ + – ] Для поминок соорудили шатер на 1,5 тысячи человек

Согласно индуистскому обычаю, обезьяну кремировали и построили наземный мавзолей. Многие индусы побрили голову в знак траура по усопшей.

Интересно, что в Индии действует запрет на проведение массовых акций с целью недопущения распространению вируса COVID-19. Однако, карантинные меры не остановили индусов, решивших во что бы то ни стало почтить память священного животного, похожего на их божество.

Стоит отметить, что не все обезьяны в Индии столь привязаны и дружелюбны по отношению к людям. Так, в индийском Багпате (штат Уттар-Прадеш), группа обезьян утопила двухмесячного младенца, бросив его в колодец с водой. Ребенок спал в комнате рядом с бабушкой, животные зашли через открытую дверь и утащили его.

Кроме того, индийские обезьяны в качестве мести сбросили с крыш 250 собак. Это произошло в окрестных деревнях индийского города Маджалгаон и в соседнем городе Лавул (штат Махараштра). Местные жители утверждают, что собак затаскивают на крыши зданий и верхушки деревьев после того, как одна из бродячих стай растерзала одного из детенышей обезьян.