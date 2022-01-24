У Німеччині відбувся масовий камін-аут католицьких священиків

Служителі церкви вимагають припинити звільняти їх за сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність.

У Німеччині відбулася акція масового "церковного камінг-ауту"під назвою #OutInChurch. Під час цієї ініціативи 125 католицьких священиків, викладачів релігійних шкіл і працівників церковної адміністрації публічно заявили про свою приналежність до ЛГБТ-спільноти. Про це повідомляє DW.

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Таким чином учасники акції вимагають від Католицької церкви припинити практику звільнення своїх службовців через сексуальну орієнтацію та ґендерне самовизначення. Також ті, хто вчинив камінг-аут, вимагають виключити з католицького церковного вчення заяви статі та сексуальності.

За словами священика Бернда Менкебюшера, який у 2021 році ініціював практику благословення для гей-пар, акція масового "церковного камінг-ауту" натхнена схожою ініціативою представників німецького кіно. У 2021 році 185 німецьких акторок і акторів розповіли про свою приналежність до лесбійок, геїв, бісексуалок, трансгендерам, квір-, інтерсекс- і небінарних людей.

Варто зазначити, що з приходом до влади Папа Римський Франциск пішов на пом'якшення політики Католицької церкви щодо ЛГБТ-спільноти. Так, понтифік відкрито підтримує одностатеві сімейні спілки (але не шлюби).

Проте офіційно Католицька церква досі вважає гомосексуальність гріхом і критикує сучасну концепцію ґендеру.

Як раніше повідомляв Фокус, колишнього Папу Бенедикта XVI підозрюють у бездіяльності щодо католицьких священиків, звинувачених у знущаннях над дітьми.