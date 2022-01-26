У Польщі туристку оштрафували за нацистське вітання біля воріт Освенціму

У польському місті не перший випадок затримання іноземців за пропаганду нацизму.

Поліція оштрафувала 29-річну туристку з Нідерландів біля воріт колишнього концтабору Аушвіц-Біркенау в місті Освенцім. Як пише ВВС, жінка фотографувалася, і в процесі зробила жест, який нагадував нацистське вітання.

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Іноземку фотографував чоловік біля воріт із написом "Arbeit Macht Frei" ("Праця звільняє"). Вчинок помітила охорона музею і подружню пару доставили до поліцейського відділку.

Як зізналася порушниця порядку, її поведінка була дурним жартом. Того ж дня туристи сплатили штраф за пропаганду нацизму.

У Польщі максимальне покарання за таким звинуваченням — два роки ув'язнення. У 2013 році двох туристів із Туреччини було не лише оштрафовано, а й засуджено до тюремного ув'язнення на 6 місяців за аналогічний вчинок в Освенцімі.

Освенцім був найбільшим нацистським табором смерті, який звели на території окупованої Польщі в 1940 році. За чотири з половиною роки там убили понад 1,5 млн в'язнів. Ув'язнені табори практично цілодобово каторжно працювали: постійна робота та відсутність їжі призвели до смерті багатьох в'язнів.

Щороку 27 січня світ вшановує пам'ять жертв Голокосту. 77 років тому цього дня було звільнено в'язнів табору Аушвіц-Біркенау. У 1947 році територію переобладнали під музей, а з 1979 року меморіал внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, під час похорону ультраправого політика в Римі труну загорнули у прапор Третього рейху та зустріли фашистським привітанням. У Ватикані процесію назвали образливою.