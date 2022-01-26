В Польше туристку оштрафовали за нацистское приветствие у ворот Освенцима

В польском городе это не первый случай задержания иностранцев за пропаганду нацизма.

Полиция оштрафовала 29-летнюю туристку из Нидерландов у ворот бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау в городе Освенцим. Как пишет BBC, женщина фотографировалась, и в процессе сделала жест, который напоминал нацистское приветствие.

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Иностранку фотографировал муж у ворот с надписью "Arbeit Macht Frei" ("Труд освобождает"). Поступок заметила охрана музея и супружескую пару доставили в полицейский участок.

Как призналась нарушительница порядка, ее поведение было глупой шуткой. В тот же день туристы оплатили штраф за пропаганду нацизма.

В Польше максимальное наказание по такому обвинению — два года тюремного заключения. В 2013 году двое туристов из Турции были не только оштрафованы, но и приговорены к тюремному заключению на 6 месяцев за аналогичный поступок в Освенциме.

Освенцим был крупнейшим нацистским лагерем смерти, который возвели на территории оккупированной Польши в 1940 году. За четыре с половиной года там убили более 1,5 млн узников. Заключенные лагеря практически круглосуточно каторжно трудились: постоянная работа и отсутствие еды привели к смерти многих узников.

Ежегодно 27 января мир чтит память жертв Холокоста. 77 лет назад в этот день были освобождены узники лагеря Аушвиц-Биркенау. В 1947 году территорию переоборудовали под музей, а с 1979 года мемориал включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, во время похорон ультраправого политика в Риме гроб завернули в знамя Третьего рейха и встретили фашистским приветствием. В Ватикане процессию назвали оскорбительной.