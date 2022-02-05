Американський мисливець убив 80-річного алігатора вагою 400 кг (фото)

Алігатор десятиліттями полював на худобу, яка приходила до озера.

Мисливець із Міссісіпі Даг Борріс, автор і ведучий каналу Dynamic Outdoors TV, що розповідає про полювання та рибалку, застрелив 80-річного алігатора, який все своє життя харчувався худобою біля озера на півдні Флориди, повідомляється на Facebook, де Даг задокументував свою здобич.

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Земноводне важить 400 кілограмів, а його довжина становить майже чотири метри (3,96 см).

Борріс почав полювати на алігатора після того, як друг розповів йому про істоту, котра, за його словами, була поруч із ним з дитинства.

"Цей хлопець сказав, що бачив алігатора з дитинства. Алігаторам настав час піти, тому що деякі телята зникали. Отже, він полював зі мною на оленя і запитав, чи не хочу я піти і полювати на алігатора. Я сказав: "Абсолютно". Для мене це була унікальна нагода", — поділився Даг в інтерв'ю WWXV25.

Борріс знайшов алігатора на приватному озері в окрузі Окічобі, побачивши його на відстані приблизно 460 метрів від берега у приціл своєї гвинтівки. Він поранив його в маківку, а коли алігатор наблизився до нього на 165 метрів, зробив контрольний постріл.

Коли Даг витяг алігатора з води, він був приголомшений його розмірами.

[ + – ] Даг Борріс та його видобуток Фото: Dynamic Outdoors TV/Facebook

"Я гадки не мав, наскільки великим було його тіло, поки ми повністю не витягли його з озера. Його підозрювали в тому, що він з'їв частину місцевої худоби навколо озера, і це вважалося загрозою", — зазначив мисливець.

М'ясо алігатора було перероблено для споживання, а його голова прикріплена до трофейної стіни Борріса.

Його пост у Facebook, на якому зображено величезну здобич, привернув увагу користувачів, а 9,8 тис. людей поділилися публікацією. Коментатори розійшлися на думці з приводу практики полювання: деякі захищали Борріса за вражаючий улов, тоді як інші критикували його за вбивство істоти.

Даг відповів на докори, наголосивши на загрозі людському життю з боку алігаторів. Він нагадав, що у червні 2016 року один із них схопив і вбив дворічного Лейна Грейвса у парку "Світ Уолта Діснея".

[ + – ] На критику коментаторів Даг розмістив відео, що демонструє силу та небезпеку алігаторів.

Борріс є одним із найкращих мисливців США. На його рахунку – дев'ять світових рекордів та 36 державних рекордів у полюванні та риболовлі.

[ + – ] Трофеї Дага Борріса Фото: Dynamic Outdoors TV/Facebook

[ + – ] Американець любить хвалитися перед підписниками результатами полювання та риболовлі Фото: Dynamic Outdoors TV/Facebook

За інформацією ЗМІ, незважаючи на розміри алігатора, він – не найбільший із тих, що були вбиті у Штатах. Рекорд належить алігатору, довжина якого становить 4,26 метра. Його впіймали в озері Вашингтон в окрузі Бревард. А ось найважчим став алігатор з озера Оранж-Лейк в окрузі Алачуа (Флорида). Його вага зафіксована на позначці 473 кг.

Нагадаємо, норвезький фотограф Олаф Тхокле в заповіднику Масаї-Мара (Кенія) сфотографував лева, який піднявся на дерево, рятуючись від стада розлючених буйволів.