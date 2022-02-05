Американский охотник убил 80-летнего аллигатора весом 400 кг (фото)

Аллигатор десятилетиями охотился на домашний скот, который приходил к озеру.

Охотник из Миссисипи Даг Боррис, автор и ведущий канала Dynamic Outdoors TV, рассказывающего об охоте и рыбалке, застрелил 80-летнего аллигатора, который всю свою жизнь питался домашним скотом возле озера на юге Флориды, сообщается на Facebook, где Даг задокументировал свою добычу.

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Земноводное весит 400 килограммов, а его длина составляет без малого четыре метра (3,96 см).

Боррис начал охотиться на аллигатора после того, как друг рассказал ему о существе, которое, по его словам, было рядом с ним с детства.

"Этот парень сказал, что видел аллигатора с детства. Аллигаторам пора было уйти, потому что некоторые телята исчезали. Итак, он охотился со мной на оленя и спросил, не хочу ли я пойти и поохотиться на аллигатора. Я сказал: "Абсолютно". Для меня это была уникальная возможность", – поделился Даг в интервью WWXV25.

Боррис нашел аллигатора на частном озере в округе Окичоби, увидев его на расстоянии приблизительно 460 метров от берега в прицел своей винтовки. Он ранил его в макушку, а когда аллигатор приблизился к нему на 165 метров, сделал контрольный выстрел.

Когда Даг вытащил аллигатора из воды, он был ошеломлен его размерами.

[ + – ] Даг Боррис и его добыча Фото: Dynamic Outdoors TV/Facebook

"Я понятия не имел, насколько большим было его тело, пока мы полностью не вытащили его из озера. Его подозревали в том, что он съел часть местного скота вокруг озера, и это считалось угрозой", – отметил охотник.

Мясо аллигатора было переработано для употребления в пищу, а его голова прикреплена к трофейной стене Борриса.

Его пост в Facebook, на котором изображена огромная добыча, привлек внимание пользователей, а 9,8 тыс. человек поделились публикацией. Комментаторы разошлись во мнении по поводу практики охоты: некоторые защищали Борриса за впечатляющий улов, в то время как другие критиковали его за убийство существа.

Даг ответил на укоры, отметив угрозу человеческой жизни со стороны аллигаторов. Он напомнил, что в июне 2016 года один из них схватил и убил двухлетнего Лэйна Грейвса в парке "Мир Уолта Диснея".

[ + – ] На критику комментаторов Даг разместил видео, демонстрирующее силу и опасность аллигаторов

Боррис является одним из лучших охотников США. На его счету – девять мировых рекордов и 36 государственных рекордов в охоте и рыбалке.

[ + – ] Трофеи Дага Борриса Фото: Dynamic Outdoors TV/Facebook

[ + – ] Американец любит хвастаться перед подписчиками результатами охоты и рыбалки Фото: Dynamic Outdoors TV/Facebook

По информации СМИ, несмотря на размеры аллигатора, он – не самый крупный из тех, которые были убиты в Штатах. Рекорд принадлежит аллигатору, длина которого составила 4,26 метра. Его поймали в озере Вашингтон в округе Бревард. А вот самым тяжелым стал аллигатор, из озера Оранж-Лейк в округе Алачуа (Флорида). Его вес зафиксирован на отметке в 473 кг.

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