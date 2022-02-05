Американский охотник убил 80-летнего аллигатора весом 400 кг (фото)
Аллигатор десятилетиями охотился на домашний скот, который приходил к озеру.
Охотник из Миссисипи Даг Боррис, автор и ведущий канала Dynamic Outdoors TV, рассказывающего об охоте и рыбалке, застрелил 80-летнего аллигатора, который всю свою жизнь питался домашним скотом возле озера на юге Флориды, сообщается на Facebook, где Даг задокументировал свою добычу.
Земноводное весит 400 килограммов, а его длина составляет без малого четыре метра (3,96 см).
Боррис начал охотиться на аллигатора после того, как друг рассказал ему о существе, которое, по его словам, было рядом с ним с детства.
"Этот парень сказал, что видел аллигатора с детства. Аллигаторам пора было уйти, потому что некоторые телята исчезали. Итак, он охотился со мной на оленя и спросил, не хочу ли я пойти и поохотиться на аллигатора. Я сказал: "Абсолютно". Для меня это была уникальная возможность", – поделился Даг в интервью WWXV25.
Боррис нашел аллигатора на частном озере в округе Окичоби, увидев его на расстоянии приблизительно 460 метров от берега в прицел своей винтовки. Он ранил его в макушку, а когда аллигатор приблизился к нему на 165 метров, сделал контрольный выстрел.
Когда Даг вытащил аллигатора из воды, он был ошеломлен его размерами.
"Я понятия не имел, насколько большим было его тело, пока мы полностью не вытащили его из озера. Его подозревали в том, что он съел часть местного скота вокруг озера, и это считалось угрозой", – отметил охотник.
Мясо аллигатора было переработано для употребления в пищу, а его голова прикреплена к трофейной стене Борриса.
Его пост в Facebook, на котором изображена огромная добыча, привлек внимание пользователей, а 9,8 тыс. человек поделились публикацией. Комментаторы разошлись во мнении по поводу практики охоты: некоторые защищали Борриса за впечатляющий улов, в то время как другие критиковали его за убийство существа.
Даг ответил на укоры, отметив угрозу человеческой жизни со стороны аллигаторов. Он напомнил, что в июне 2016 года один из них схватил и убил двухлетнего Лэйна Грейвса в парке "Мир Уолта Диснея".
Боррис является одним из лучших охотников США. На его счету – девять мировых рекордов и 36 государственных рекордов в охоте и рыбалке.
По информации СМИ, несмотря на размеры аллигатора, он – не самый крупный из тех, которые были убиты в Штатах. Рекорд принадлежит аллигатору, длина которого составила 4,26 метра. Его поймали в озере Вашингтон в округе Бревард. А вот самым тяжелым стал аллигатор, из озера Оранж-Лейк в округе Алачуа (Флорида). Его вес зафиксирован на отметке в 473 кг.
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