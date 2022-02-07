Наполовину паралізована англійка народила сина та назвала його Люцифером

Дитина народилася після 10 невдалих вагітностей. Якби народилася дочка, жінка назвала б її Нарнією.

27-річна Джозі Кінг із міста Плімут, англійського графства Девон, дала своєму синові ім'я з біблійних мотивів. Її вибір дуже незвичний — вона назвала дитину Люцифером — ім'ям, яке християнська релігія асоціює з Сатаною, повідомляє Dailymail.

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Жінка розповіла, що одного разу це ім'я просто спало їй на думку і жодного біблійного сенсу в нього не вкладалося. Якби в англійки народилася дочка, вона назвала б її Нарнією.

Це друга дитина Кінг, вона вже має доньку. Після народження першої у жінки було 10 невдалих спроб народити другу дитину. Потім у неї діагностували геміплегію – параліч кінцівок з одного боку тіла, який спричинила пухлина головного мозку. А буквально за місяць англійка завагітніла сином.

Незвичайний вчинок Кінг викликав резонанс у суспільстві. Її запросили на телефонне включення до популярного телешоу Джеремі Вайна. Там вона повідомила, що їй просто подобаються неординарні імена.

"Не було жодного натхнення, мені просто подобаються незвичайні імена. Мені не подобаються стандартні імена", — повідомила мати Люцифера.

Проте, коли жінка вибирала це ім'я, вона усвідомлювала, що воно не сподобається оточенню. Навіть члени її сім'ї були проти такого рішення, проте Кінг не релігійна та наполягла на своєму. Вибір підтримав лише батько Джозі.

"Але мій тато знає, яка я і що мені подобається бути унікальною, тому він сказав, що це схоже на мене", — говорить Кінг.

Жінка зазначає, що після телевізійного шоу зіткнулася із хвилею негативних оцінок та коментарів. Особливо обурювалися люди старшого покоління. Проте знайшлися люди, яким сподобалося ім'я новонародженого.

"Я думаю, що люди мають право на свою думку. Мені подобається це ім'я, і я не думаю, що воно означає диявола в моїх очах", — наголосила британка.

Так само зробила сімейна пара з Нової Зеландії — вони також назвали сина Люцифером. А проте їм довелося відстоювати свій вибір, оскільки органи реєстрації не хотіли давати дитині "сатанинське" ім'я, побоюючись подальших проблем хлопчика в школі. Зрештою їм дозволили дати синові обране ім'я, хоча в Новій Зеландії батькам заборонено називати дітей Люциферами, Гітлерами, Месіями та іншими незвичайними іменами. Новозеландське бюро реєстрації новонароджених, померлих і тих, хто укладає шлюб, склало список зі 102 імен, які заборонено давати дітям і в 2013 році туди внесли ім'я Люцифер.