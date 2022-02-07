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Наполовину парализованная англичанка родила сына и назвала его Люцифером

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Ребенок появился на свет после 10 неудачных беременностей. В случае, если бы родилась дочь, женщина назвала бы ее Нарнией.

27-летняя Джози Кинг из города Плимут, английского графства Девон, дала своему сыну имя по библейским мотивам. Ее выбор стал весьма необычен — она назвала ребенка Люцифером — именем, которое в христианской религии ассоциируется с Сатаной, сообщает Dailymail.

Женщина рассказала, что однажды это имя просто пришло ей в голову и никакого библейского смысла в него не вкладывалось. В случае, если бы у англичанки родилась дочь, она назвала бы ее Нарнией.

Это второй ребенок Кинг, у которой уже есть дочь. После рождения первенца у женщины было 10 неудачных попыток родить второго ребенка. Затем у нее диагностировали гемиплегию — паралич конечностей с одной стороны тела, вызванный опухолью головного мозга. А буквально через месяц англичанка забеременела сыном.

Англия, роды, рождение сына, Люцифер, имя Люцифер, библейские имена

Необычный поступок Кинг вызвал резонанс в обществе. Ее пригласили на телефонное включение в популярное телешоу Джереми Вайна. Там она сообщила, что ей просто нравятся неординарные имена.

"Не было никакого вдохновения, мне просто нравятся необычные имена. Мне не нравятся стандартные имена", — сообщила мать Люцифера.

Англия, роды, рождение сына, Люцифер, имя Люцифер, библейские имена

Тем не менее, когда женщина выбирала это имя, она осознавала, что оно не понравится окружающим. Даже члены ее семьи были против такого решения, однако Кинг не религиозна и настояла на своем. Выбор поддержал лишь отец Джози.

"Но мой папа знает, какая я и что мне нравится быть уникальной, поэтому он сказал, что это похоже на меня" — говорит Кинг.

Англия, роды, рождение сына, Люцифер, имя Люцифер, библейские имена

Женщина отмечает, что после телевизионного шоу столкнулась с волной негативных оценок и комментариев. Особенно возмущались люди старшего поколения. Однако, нашлись люди, которым понравилось имя новорожденного.

"Я думаю, что люди имеют право на свое мнение. Мне нравится это имя и я не думаю, что оно обозначает дьявола в моих глазах", — подчеркнула британка.

Подобным образом поступила семейная пара из Новой Зеландии — они также назвали отпрыска Люцифером. При этом им пришлось отстаивать свой выбор, так как органы регистрации не хотели давать ребенку "сатанинское" имя, опасаясь последующих проблем мальчика в школе. В конечном итоге родителям разрешили дать сыну выбранное имя, хотя в Новой Зеландии родителям запрещено называть детей Люциферами, Гитлерами, Мессиями и прочими необычными именами. Новозеландское бюро регистрации новорожденных, умерших и заключающих брак составило список из 102 имен, которые запрещено давать детям и в 2013 году туда внесли имя Люцифер.