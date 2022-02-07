Наполовину парализованная англичанка родила сына и назвала его Люцифером

Ребенок появился на свет после 10 неудачных беременностей. В случае, если бы родилась дочь, женщина назвала бы ее Нарнией.

27-летняя Джози Кинг из города Плимут, английского графства Девон, дала своему сыну имя по библейским мотивам. Ее выбор стал весьма необычен — она назвала ребенка Люцифером — именем, которое в христианской религии ассоциируется с Сатаной, сообщает Dailymail.

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Женщина рассказала, что однажды это имя просто пришло ей в голову и никакого библейского смысла в него не вкладывалось. В случае, если бы у англичанки родилась дочь, она назвала бы ее Нарнией.

Это второй ребенок Кинг, у которой уже есть дочь. После рождения первенца у женщины было 10 неудачных попыток родить второго ребенка. Затем у нее диагностировали гемиплегию — паралич конечностей с одной стороны тела, вызванный опухолью головного мозга. А буквально через месяц англичанка забеременела сыном.

Необычный поступок Кинг вызвал резонанс в обществе. Ее пригласили на телефонное включение в популярное телешоу Джереми Вайна. Там она сообщила, что ей просто нравятся неординарные имена.

"Не было никакого вдохновения, мне просто нравятся необычные имена. Мне не нравятся стандартные имена", — сообщила мать Люцифера.

Тем не менее, когда женщина выбирала это имя, она осознавала, что оно не понравится окружающим. Даже члены ее семьи были против такого решения, однако Кинг не религиозна и настояла на своем. Выбор поддержал лишь отец Джози.

"Но мой папа знает, какая я и что мне нравится быть уникальной, поэтому он сказал, что это похоже на меня" — говорит Кинг.

Женщина отмечает, что после телевизионного шоу столкнулась с волной негативных оценок и комментариев. Особенно возмущались люди старшего поколения. Однако, нашлись люди, которым понравилось имя новорожденного.

"Я думаю, что люди имеют право на свое мнение. Мне нравится это имя и я не думаю, что оно обозначает дьявола в моих глазах", — подчеркнула британка.

Подобным образом поступила семейная пара из Новой Зеландии — они также назвали отпрыска Люцифером. При этом им пришлось отстаивать свой выбор, так как органы регистрации не хотели давать ребенку "сатанинское" имя, опасаясь последующих проблем мальчика в школе. В конечном итоге родителям разрешили дать сыну выбранное имя, хотя в Новой Зеландии родителям запрещено называть детей Люциферами, Гитлерами, Мессиями и прочими необычными именами. Новозеландское бюро регистрации новорожденных, умерших и заключающих брак составило список из 102 имен, которые запрещено давать детям и в 2013 году туда внесли имя Люцифер.